Fransa cayır cayır yanıyor: Son 50 yılın en büyük yangını

Fransa'nın Aude bölgesinde salı günü başlayan ve 6 Ağustos itibarıyla hâlâ söndürülemeyen yangın, binlerce hektarlık orman alanını küle çevirdi. Yangın, ilk olarak Ribaute köyünde başladı. Kısa sürede çevredeki ormanlara sıçrayan alevler, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse köyünü de dumanlar altında bıraktı. Fransa televizyon kanalı France Télévisions’un aktardığına göre, yangının ulaştığı alanlar gökyüzünden görüntülendi ve manzara “adeta bir kıyamet sahnesi” olarak nitelendirildi.

France Télévisions adına bölgeden izlenimlerini paylaşan gazeteci Odile Longueval, “Yangının ne kadar geniş alana yayıldığını ancak yukarıdan görebildik. Özellikle yüksek bölgelerdeki yangınlara müdahale çok zor” dedi. Uzaktan kontrol edilebilen görüntülerde, Kanada’dan getirilen yangın söndürme uçakları olan Canadair’lerin alevlerle mücadelesi dikkat çekti.

GÖKYÜZÜ TRAFİĞİ YANGINLA SAVAŞTA KİLİT ROL OYNUYOR

Yangına müdahale sadece karadan değil, aynı zamanda havadan da sürüyor. Bölgeye yönlendirilen Dash tipi uçaklar, Canadair’ler ve su taşıyan helikopterler, yangının yayılmasını yavaşlatmak için yoğun çaba sarf ediyor. Aude üzerinde oluşturulan uçuş güvenlik koridorları sayesinde, bu hava araçları belirli bir koordinasyon içinde çalışıyor. Yangının yayıldığı dağlık bölgelere karadan ulaşımın zor olması, havadan müdahalenin önemini daha da artırıyor.

Yetkililere göre, bu yangın son 50 yılda Fransa’da görülen en büyük orman yangını olabilir. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir can kaybı bildirilmedi ancak büyük çapta doğal alan tahrip olmuş durumda. France Télévisions, yangının büyüklüğü nedeniyle bölge halkının tahliye edilmeye başladığını ve bazı yolların tamamen kapatıldığını aktardı.

Bölgedeki itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınabilmesi için birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu belirtti. Alevlerin hâlâ aktif olduğu ve sıcak hava ile rüzgârın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi. Fransa hükümeti, yangınla mücadele için ayrılan bütçenin artırıldığını ve Kanada’dan gelen hava desteğine ek olarak başka ülkelerden de yardım talep edilebileceğini duyurdu.