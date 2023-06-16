Fransa Cebelitarık'a yorulmadı. Maçı rahat geçti

Mirza Şeker yazdı...

Fransa Cebelitarık'a yorulmadı. Maçı rahat geçti

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, Cebelitarık'a konuk oldu.

Grubun ve bu maçın ağır favorisi Fransa, 2'de 2 yaparak Cebelitarık karşısına çıktı.

Cebelitarık ise gruba 2'de 0 yaparak başladı.

CEBELİTARIK 3 DAKİKA DAYANABİLDİ

Maçın ağır favorisi dedik, ağırlığını maçın başlamasıyla birlikte ortaya koyan Fransa, Olivier Giroud'un golüyle maça hızlı başladı.

Henüz 3. dakikada ağları sarsmayı başardılar. Fransa'nın farka koşacağını zaten bekliyorduk.

İlk pozisyon gol oldu.

TEMPO DÜŞÜK SEYRETTİ

Fransa üstünlüğü bırakmadı ancak, golden sonra tempo bir türlü yükselemedi.

30. dakikada Fransa’nın Tchouameni ile yakaladığı bir pozisyon oldu. O pozisyonda da top direkte patladı.

İLK YARI SONUNDA FARK 2’YE ÇIKTI

Ataklarını sıklaştıran ve merkezden gelmeyi düşünen Fransa, ilk yarının son dakikalarında elle oynama dolayısıyla penaltı bekledi.

VAR incelemesi yapan hakem penaltıyı verdi ve topun başına Mbappe geçti.

Sağ ayak içiyle sol köşeye vuran Mbappe, kalecinin köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 45+3’te gelen bu sonrası Fransa, soyunma odasına 2-0’lık skorla girdi.

BOŞLUK ARADILAR

İkinci yarıda Fransa, rakip alanda boşluk aradı.

Oyuncular, 2-0’ın verdiği rahatlıkla kontrollü oyununu sürdürdü.

FARK AÇILDI

Maçın son bölümlerinde Fransa, farka koştu.

Kolo Muani’nin pasıyla iyi hareketlenen Mbappe, topu içeri çevirdi. Cebelitarık oyuncusu Mouelhi’nin ters vuruşu, ağlara gitti.

78’de skor 3-0 oldu.

FRANSA 3’TE 3 YAPTI

Maçı 3-0 kazanan Fransa, 3’te 3 yaparak puanını 9’a çıkardı. Cebelitarık ise 0 puanla son sırada bulunuyor.

Fransa, 19 Haziran’da grup ikincisi Yunanistan ile oynayacak.

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