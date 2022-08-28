﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak

Fransa Hükümet Sözcüsü Oliver Veran, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir ziyareti sırasında bu ülkeden daha fazla doğal gaz satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını teyit etti.

Veran, anlaşmayla ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtirken, Europe 1 televizyon kanalı Fransa’nın Cezayir’den aldığı doğal gazın yüzde 50 artırılacağını duyurdu.

YENİ REZERVLER BULUNDU

Macron, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada enerji kaynaklarını çeşitlendirme yolunda ülkesinin önemli adımlar attığını belirterek, doğal gazda Fransa’nın yüzde 20 oranında yurt dışına bağımlı olduğunu, bunun yüzde 8 ila 9 oranındaki bölümünün Cezayir’den yapılan ithalatla karşılandığını söylemişti.

Kış ayları için yeterli doğal gaz stokunun bulunduğunu belirten Macron, depoların yüzde 90 dolu olduğu güvencesini vermişti.

AVRUPA’NIN DOĞAL GAZ İHTİYACININ YÜZDE 11’İ CEZAYİRDEN

Nükleer santraller konusunda zengin potansiyele sahip Fransa, enerji ihtiyacının yüzde 70’ini bu santrallerden karşılıyor.

Cezayir son olarak, İtalya’ya yıl sonuna kadar “Transmed” boru hattı üzerinden yapacağı doğal gaz sevkiyatını yüzde 113 oranında artırma kararı almıştı.

Cezayir, 2022 yılı başından bu yana İtalya’ya 13,9 milyar metreküp doğal gaz sattı. Afrika’nın en fazla doğal satan ülkesi Cezayir, Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 11’ini karşılıyor.