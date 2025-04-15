Fransa, Cezayir'e diplomatik karşılık verdi: 12 diplomat sınır dışı edildi

Kaynak: İHA
Fransa, Cezayir'e diplomatik karşılık verdi: 12 diplomat sınır dışı edildi

Fransa, Cezayir'in diplomat sınır dışı kararına aynı şekilde yanıt verdi. 12 Cezayirli diplomat sınır dışı edilirken, Cezayir Büyükelçisi Paris'e çağrıldı. Diplomatik kriz, sürgündeki bir bloggerın kaçırılması iddialarıyla başlamıştı.

Fransa, Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmesine yanıt olarak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı etti. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu adımın "tam bir karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda atıldığı belirtildi.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI
Fransa, diplomatik krizin derinleşmesi üzerine Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i istişareler için Paris'e geri çağırdı. Resmi açıklamada, Cezayir'in hamlesinin "ilişkilerde ani ve ciddi bir bozulmaya neden olduğu" vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SERT AÇIKLAMA
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot, "Cezayir makamları gerilimi tırmandırmayı seçti. Biz de daha önce duyurduğumuz gibi karşılık veriyoruz" dedi. Barrot, diyaloğun mümkün olduğunu ancak bunun tek taraflı olamayacağını ekledi.

KRİZİN ARKA PLANI
Kriz, Fransa'da Cezayir hükümetini eleştiren sürgündeki blogger Amir Boukhors'un kaçırılması olayına karıştığı iddiasıyla 3 Cezayir vatandaşının gözaltına alınmasıyla başladı. Cezayir, bu gelişme üzerine 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmişti.

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