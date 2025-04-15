Fransa, Cezayir'e diplomatik karşılık verdi: 12 diplomat sınır dışı edildi

Fransa, Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmesine yanıt olarak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı etti. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu adımın "tam bir karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda atıldığı belirtildi.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI

Fransa, diplomatik krizin derinleşmesi üzerine Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i istişareler için Paris'e geri çağırdı. Resmi açıklamada, Cezayir'in hamlesinin "ilişkilerde ani ve ciddi bir bozulmaya neden olduğu" vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SERT AÇIKLAMA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot, "Cezayir makamları gerilimi tırmandırmayı seçti. Biz de daha önce duyurduğumuz gibi karşılık veriyoruz" dedi. Barrot, diyaloğun mümkün olduğunu ancak bunun tek taraflı olamayacağını ekledi.

KRİZİN ARKA PLANI

Kriz, Fransa'da Cezayir hükümetini eleştiren sürgündeki blogger Amir Boukhors'un kaçırılması olayına karıştığı iddiasıyla 3 Cezayir vatandaşının gözaltına alınmasıyla başladı. Cezayir, bu gelişme üzerine 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmişti.