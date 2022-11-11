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Mbappe'yi kimin ikna ettiği ortaya çıktı

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid'in teklifini neden kabul etmediğini aylar sonra açıkladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:56
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesi Mbappe'yi ikna etmiş

Mbappe'yi kimin ikna ettiği ortaya çıktı
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Mbappe, PSG'de kalmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin etkili olduğunu söyledi.

Paris ekibiyle sözleşmesi geçen sezon biten yıldız futbolcunun Real Madrid'e gideceği konuşuluyordu. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, "Mbappe, İspanya'da eflatun-beyazlı formayı giyecek" şeklinde haberler yaptı.

Bu iddialara rağmen 24 yaşındaki futbolcu, mayıs ayında Paris Saint Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başarılı forvet bu kararında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etkili olduğunu aylar sonra açıkladı.

Mbappe "Macron beni aradı. Ayrılmak istediğini biliyorum. Fransa'da çok önemli olduğunu söylemeliyim. Burada tarih yazma fırsatın var. Herkes seni seviyor' diye konuştuğunu söyledi.

Bu sözlerin çok hoşuna gittiğini vurgulayan yıldız forvet, "Bundan keyif aldığımı belirtmeliyim. Cumhurbaşkanı sizi arıyor ve kalmanızı istiyor" dedi.

Kylian Mbappe ayrıca "Real Madrid'e gitmek elbette daha kolaydı. Ben Fransız'ım, Paris'in çocuğuyum aynı zamanda hırslıyım. Burada kazanarak adımı ülke tarihine yazdırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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