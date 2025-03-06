Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Avrupa'nın geleceği tehdit altında"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın güvenliği konusunda sert açıklamalarda bulundu. Çarşamba akşamı yaptığı konuşmada, Rusya'nın tehditlerinin her geçen gün arttığını belirterek Avrupa ülkelerini savunma bütçelerini artırmaya çağırdı. Macron, ABD'nin Avrupa'dan geri çekilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek Fransa'nın liderlik rolüne dikkat çekti.

MACRON: AVRUPA'NIN SAVUNMASI GÜÇLENMELİ

Macron, Fransa'nın savunma harcamalarını artırarak ordusunu güçlendireceğini açıkladı. Bu yatırımların yalnızca devlet bütçesinden değil, özel sektör katkılarıyla da finanse edileceğini belirtti. Fransa'nın son on yılda savunma harcamalarını iki katına çıkardığını vurgulayan Macron, bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Almanya, Polonya, Danimarka ve Baltık ülkelerinin de benzer adımlar attığını belirterek Avrupa’nın ortak savunma stratejisine odaklanması gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa’nın bağımsız bir savunma gücü oluşturması gerektiğini savunarak Fransa’nın nükleer caydırıcılık kapasitesinin Avrupa’nın güvenliği için kritik bir rol oynayacağını dile getirdi. "Avrupa, güvenliği için başkalarına bağımlı olmamalı. Kendi gücümüzü inşa etmeli, savunmamızı kendimiz sağlamalıyız" dedi.

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"RUSYA AVRUPA'NIN SINIRLARINI ZORLUYOR"

Macron, Rusya’nın yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını belirterek Kremlin’in Avrupa'nın iç işlerine müdahale ettiğini öne sürdü. Romanya ve Moldova'daki seçimlere müdahale edildiğini, sahte haberler ve siber saldırılarla Avrupa'nın istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Rusya’nın bu agresif tutumunun Avrupa’nın güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu belirten Macron, "Putin’in Rusyası bizi test ediyor. Hava sahamızda, denizlerimizde, uzayda ve dijital dünyada sınırlarımızı zorluyor" ifadelerini kullandı.

Macron, Rusya’nın Kuzey Koreli askerleri Ukrayna'da savaşa soktuğunu ve Batı’ya karşı küresel bir cephe oluşturduğunu belirtti. "Rusya’nın Ukrayna’da duracağına kim inanır? Putin’in hedefi sadece Kiev değil, tüm Avrupa’dır" diyerek Avrupa ülkelerinin bu tehdidi hafife almaması gerektiğini vurguladı.

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ABD'YE ÇAĞRI: AVRUPA'YI YALNIZ BIRAKMAYIN

Macron, ABD’nin Avrupa’ya verdiği desteğin kritik olduğunu ancak Avrupa'nın kendi savunmasını da güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Washington’un Ukrayna’ya desteğini azalttığını ve Avrupa'nın buna hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. "ABD’nin yanımızda kalacağına inanıyorum ancak aksi bir durumda Avrupa kendi savunmasını sağlayacak güce sahip olmalıdır" dedi.

Avrupa ülkelerinin savunma üretimini artırması gerektiğini belirten Macron, kıtada ortak finansman modelleriyle silah, mühimmat ve askeri ekipman üretiminin hızlandırılacağını açıkladı. "Avrupa’nın artık daha fazla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Kendi tanklarımızı, mühimmatımızı ve savunma sistemlerimizi üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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"UKRAYNA TESLİM OLMAYACAK"

Macron, Ukrayna'da süren savaşın barışla sonuçlanması gerektiğini ancak bunun Rusya'nın dikte ettiği şartlarla olamayacağını belirtti ve "Barış, Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmemeli. Putin’in yazdığı bir anlaşma ile Avrupa'nın güvenliği sağlanamaz" dedi.

Macron, Avrupa’nın Ukrayna’ya uzun vadeli askeri destek vermesi gerektiğini ve gerekirse Avrupa ordularının barışı koruma misyonları üstlenebileceğini belirtti. "Avrupa birlikleri doğrudan çatışmaya girmeyecek ancak barış sağlandıktan sonra garanti edilmesi için orada bulunacaktır" dedi.

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AVRUPA'NIN SAVUNMASI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Macron’un konuşması, Avrupa'da savunma politikalarının hızla değiştiğini gösteriyor. Almanya, Polonya ve Baltık ülkeleri askeri bütçelerini artırırken, Fransa nükleer caydırıcılığını Avrupa'nın güvenliğinin bir parçası haline getirmeyi planlıyor. Avrupa Birliği içinde ortak savunma fonları kurulması ve kıtanın savunma sanayisinin güçlendirilmesi konularında çalışmalar hız kazanıyor.

Macron’un bu açıklamaları, Avrupa’nın artık askeri ve stratejik olarak daha bağımsız hareket etmesi gerektiği fikrini güçlendiriyor. Rusya ile gerilimin tırmandığı bu dönemde, Avrupa’nın nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.