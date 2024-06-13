Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan erken seçim kararı

Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan erken seçim kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ülkesinde açık ara birinci çıkmasının ardından Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçim kararı almasını savundu.

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan Macron, aldığı kararın "mümkün olan en demokratik adım" olduğunu belirtti ve halkın kendini ifade etmesine izin vermenin sağlıklı bir karar olduğunu vurguladı.

Macron, erken genel seçim kararının uluslararası alanda zayıfladığı anlamına gelmediğini söyledi. Aksine, mevkidaşlarının bu kararı cesurca bulduklarını ifade etti. Yaz aylarında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak erken genel seçimlerde oyları etkileyebileceğini belirten Macron, Fransız halkının oy verirken Olimpiyatları da göz önünde bulunduracaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, Fransızların "hiç hazır olmayan liderler" istemediklerine ve Olimpiyat Oyunlarının başarısız olmasını istemediklerine dikkat çekti.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 31,37 oyla birinci olurken, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci sırada yer aldı. Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3 oyla beşinci sırada kaldı. Bu sonuçların ardından Macron, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

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