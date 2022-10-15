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Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnanlı yetkililerle ''yeni cumhurbaşkanı seçimini'' görüştü

Türk dünyası ile ilgili araştırmaların önemli ismi Mehmet Fatih Doğrucan vefat etti. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan genç yaşta yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı. Ülkücü camianın tanıyıp, sevdiği bir isim olan Mehmet Fatih Doğrucan’ın cenazesi yarın Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:46
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Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnanlı yetkililerle ''yeni cumhurbaşkanı seçimini'' görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnanlı yetkililerle ''yeni cumhurbaşkanı seçimini'' görüştü
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Lübnan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkede yeni cumhurbaşkanının 31 Ekim'den önce seçilmesi gerektiğini belirtti.

Colonna, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği bir günlük ziyaret kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleştirilen Avn-Colonna görüşmesine ilişkin Lübnan Cumhurbaşkanlık ofisinin Twitter hesabından kısa bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamaya göre Avn, Lübnan'ın İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin hazırlanan nihai anlaşma tasarısını onayladığını hatırlatarak, bu karar ile ülkesinin ekonomik krizle mücadele etme, kalkınma ve yeniden imar sürecine girdiğini ifade etti.

Görev süresi 31 Ekim'de dolacak olan Avn, devlet kurumlarının işleyişi ve yolsuzlukla mücadeleye devam edilmesi için yeni cumhurbaşkanın seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da bulunan yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönüşü meselesini de gündeme getiren Avn, geri dönüş konusunda Fransa'dan yardım istedi ve mültecilerin Lübnan toplumuna entegrasyonunu kabul etmediklerini yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da İsrail ile varılan deniz sınırı anlaşması dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tebrik ve dostluk mesajını Avn'a iletti.

- Mikati ile IMF görüşmesi

Fransız Bakan, Avn ile görüşmesinin ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikat ile bir araya geldi.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen Mikati-Colonna görüşmesinde, Lübnan'da kurulmayı bekleyen yeni kabine, cumhurbaşkanı seçimi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talep ettiği ekonomik reformların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Lübnan'da yeni cumhurbaşkanının 31 Ekim'den önce seçilmesi ve IMF ile nihai anlaşmanın imzalanması için reformların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Colonna, "Uluslararası toplumun hepsi, Lübnan'daki sorunların çözülmesini ve anayasal bir boşluğa sebebiyet vermemesi için yeni cumhurbaşkanının seçilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Mikati de Avn gibi Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi hususunda Fransa'dan yardım talebinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Beyrut'taki temaslarını sonlandırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor.

 

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