Fransa Dışişleri Bakanı, Paris’te düzenlenecek Suriye toplantısına, Suriyeli Kürtlerden temsilcilerin katılacağını açıkladı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Suriye’ye ilişkin Fransız Parlamentosu’nda yaptığı bir konuşmada, Kürtlerin Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinde yer alması gerektiğini söyledi. Barrot, Paris’te 13 Şubat’ta düzenlenecek Suriye konulu konferansa, Suriyeli Kürtlerden temsilcilerin de katılacağını açıkladı.

Uluslararsı konferansın, geçiş sürecine ilişkin Fransa’nın taleplerini duyurmayı amaçladığını kaydeden Barrot, Fransa'nın, Türkiye ve Şam’daki geçiş süreci yetkilileri ile temas kurarak Kobani (Ayn el-Arab) bölgesinde ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Bakan,Suriye’nin kuzeydoğusunda, "Kürtlerin yalnızca DEAŞ'a (IŞİD) karşı mücadele etmekle kalmayıp, terörist savaşçıların tutulduğu hapishanelerin güvenliğini de sağladığını" ifade etti.

Fransız Bakan, aralık ayında da benzer bir açıklama yapmış, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), IŞİD'le mücadelede ve Suriye'nin kuzey ve doğusunun istikrara kavuşturulmasında kritik bir rol oynadığını söylemişti.