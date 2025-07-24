Fransa Filistin devletini tanıyacak

İsrail'in Ekim 2023 yılından beri Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlarda, şimdiye kadar 50 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Yüz binlercesi ise yaralandı.

Fransa, dünyadan gelen bütün tepkilere karşın soykırımdan geri adım atmayan İsrail'e karşı en etkili adımı atmaya hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor" diyerek, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı açıklama ile Filistin devletini tamamen tanıyacaklarını duyurdu.

"FRANSA'NIN FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMASINA KARAR VERDİM"

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim.

Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım.

Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır.

Barış mümkündür.

Derhal ateşkes sağlamalı, tüm rehineleri serbest bırakmalı ve Gazze halkına büyük çaplı insani yardım sağlamalıyız. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlamalı, Gazze'yi güvence altına almalı ve yeniden inşa etmeliyiz. Son olarak, Filistin Devleti'ni kurmalı, yaşayabilirliğini sağlamalı ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmalıdır.

Başka alternatif yok.

Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor. Bunun mümkün olduğunu göstermek, biz Fransızlara, İsrailliler, Filistinliler ve Avrupalı ve uluslararası ortaklarımıza düşüyor.

Filistin Yönetimi Başkanı'nın bana verdiği taahhütler ışığında, kendisine ileriye doğru ilerleme kararlılığımı ifade eden bir mektup yazdım.

Güven, açıklık ve bağlılık.

Barışı kazanacağız."