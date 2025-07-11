Fransa Genelkurmay Başkanı: "Rusya, Avrupa'nın baş düşmanıdır"

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa Genelkurmay Başkanı: "Rusya, Avrupa'nın baş düşmanıdır"

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, Rusya'nın Avrupa'daki en büyük düşman olarak Fransa’yı gördüğünü açıkladı. Bu tanımın doğrudan Putin’e ait olduğunu belirtti.

Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği güçlü destek sonrası Rusya tarafından "baş düşman" ilan edildiği açıklandı. General Burkhard, Moskova’nın Fransa’ya yönelik tehditlerini hem karada hem denizde hem de uzayda artırdığına dikkat çekti.

Fransız ordusunun en üst düzey komutanı Thierry Burkhard, Rusya’nın yalnızca geleneksel yöntemlerle değil, dezenformasyon, siber saldırılar ve casusluk yoluyla da tehdit oluşturduğunu vurguladı. Burkhard, Rus nükleer denizaltılarının Kuzey Atlantik’te ve zaman zaman Akdeniz’de görüldüğünü, bu faaliyetlerin Fransa ve İngiltere’nin stratejik bölgelerini izleme amaçlı olduğunu söyledi.

Rus uydularının Fransız uydularına yönelik tehdit içeren manevralar yaptığını da açıklayan Burkhard, Moskova'nın seçimler ve Paris Olimpiyatları gibi süreçlerde dezenformasyon kampanyalarını yoğunlaştırdığını dile getirdi.

Elysée Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 14 Temmuz Bastille Günü öncesinde orduda önemli duyurular yapacağını bildirdi.

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