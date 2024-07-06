Fransa gol atmadan kazandı. Ronaldo kendini zor tuttu

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Fransa ve Portekiz karşı karşıya geldi.

Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelenin normal süresinde taraflar 0-0 berabere kaldı.

Uzatma dakikalarında da golün gelmemesi üzerine seri penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda Joao Felix'in kaçırması sonrası rakibini 5-3 yenen Fransa adını yarı finale yazdırdı.

Fransa’nın yarı finaldeki rakibini Almanya’yı geçen İspanya oldu.

Son Avrupa Şampiyonası olması beklenen Ronaldo karşılaşmanın ardından ağlamamak için kendini zor tuttu.