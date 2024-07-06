Fransa gol atmadan kazandı. Ronaldo kendini zor tuttu

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Fransa gol atmadan kazandı. Ronaldo kendini zor tuttu

Golsüz geçen 120 dakikanın ardından Fransa penaltılarla Portekiz'i mağlup etti.

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Fransa ve Portekiz karşı karşıya geldi.

Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelenin normal süresinde taraflar 0-0 berabere kaldı.

Uzatma dakikalarında da golün gelmemesi üzerine seri penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda Joao Felix'in kaçırması sonrası rakibini 5-3 yenen Fransa adını yarı finale yazdırdı.

Fransa’nın yarı finaldeki rakibini Almanya’yı geçen İspanya oldu.

Son Avrupa Şampiyonası olması beklenen Ronaldo karşılaşmanın ardından ağlamamak için kendini zor tuttu.

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