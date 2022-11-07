7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa: İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz

Fransa: İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim taahhütlerini Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceklerini aktardı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 22:36
Takip Et

Fransa: İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz

Fransa: İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz
+
Aa
-

Macron, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) Dünya Liderleri Zirvesi'nde konuştu.

Geçen yıl Glasgow'da düzenlenen COP26'ya atıfta bulunan Macron, birçok ülkenin iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiğini kaydetti.

"İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz" diyen Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) karbon emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltma hedefini anımsattı.

Macron, "Ekonomilerimizi kömürden arındırmalıyız" ifadesini kullanarak, Fransa'nın, Güney Afrika'nın enerji ihtiyacını kömürden karşılamasının önüne geçilmesine destek olmak için 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Biyoçeşitlilik için mücadele ile iklim değişikliğine karşı mücadelenin ayrı tutulamayacağına işaret eden Macron, karbon yataklarının bulunduğu ekosistemler için "özel bir statü" tanımak ve bu yerleri korumak için bulundukları ülkelere "siyasi ve mali sözleşmeler" teklif edilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, derin deniz yataklarının ne amaçla olursa olsun işletilmesinin yasaklanmasını desteklediğini kaydetti.

İklim adaleti meselesine atıfta bulunan Macron, Barbados Başbakanı Mia Mottley ile iklimle ilgili projelere ilişkin farklı finansman çeşitleri konusunda tavsiyelerde bulunacak bir "grup bilge kişinin belirlenmesini ele aldıklarına" değindi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
1
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
2
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
3
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
4
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
5
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
7
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Jesus Sivasspor maçında şekilden şekile girdi: Çarpıcı fotoğraflar
﻿Jesus Sivasspor maçında şekilden şekile girdi: Çarpıcı fotoğraflar
﻿Jesus Sivasspor maçında şekilden şekile girdi: Çarpıcı fotoğraflar
﻿İrfan Can Kahveci: Dört gözle bekliyoruz
﻿İrfan Can Kahveci: Dört gözle bekliyoruz
﻿İrfan Can Kahveci: Dört gözle bekliyoruz
﻿Eski Galatasaraylı Telles'i gözyaşlarına boğan haber: Eşi sakinleştiremedi
﻿Eski Galatasaraylı Telles'i gözyaşlarına boğan haber: Eşi sakinleştiremedi
﻿Eski Galatasaraylı Telles'i gözyaşlarına boğan haber: Eşi sakinleştiremedi
﻿Fransız kardinal 14 yaşında bir çocuğu taciz ettiğini itiraf etti
﻿Fransız kardinal 14 yaşında bir çocuğu taciz ettiğini itiraf etti
﻿Fransız kardinal 14 yaşında bir çocuğu taciz ettiğini itiraf etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.