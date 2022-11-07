Fransa: İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz

Macron, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) Dünya Liderleri Zirvesi'nde konuştu.

Geçen yıl Glasgow'da düzenlenen COP26'ya atıfta bulunan Macron, birçok ülkenin iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiğini kaydetti.

"İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz" diyen Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) karbon emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltma hedefini anımsattı.

Macron, "Ekonomilerimizi kömürden arındırmalıyız" ifadesini kullanarak, Fransa'nın, Güney Afrika'nın enerji ihtiyacını kömürden karşılamasının önüne geçilmesine destek olmak için 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Biyoçeşitlilik için mücadele ile iklim değişikliğine karşı mücadelenin ayrı tutulamayacağına işaret eden Macron, karbon yataklarının bulunduğu ekosistemler için "özel bir statü" tanımak ve bu yerleri korumak için bulundukları ülkelere "siyasi ve mali sözleşmeler" teklif edilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, derin deniz yataklarının ne amaçla olursa olsun işletilmesinin yasaklanmasını desteklediğini kaydetti.

İklim adaleti meselesine atıfta bulunan Macron, Barbados Başbakanı Mia Mottley ile iklimle ilgili projelere ilişkin farklı finansman çeşitleri konusunda tavsiyelerde bulunacak bir "grup bilge kişinin belirlenmesini ele aldıklarına" değindi.