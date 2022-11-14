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Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde "yasa dışı göçle ortak mücadele" için anlaştı

Fransa ve İngiltere'nin zaman zaman ilişkilerini geren göçmenlerin Manş Denizi üzerinden yasa dışı geçişi konusunda ortak mücadele için aralarında yeni bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:23
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Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde "yasa dışı göçle ortak mücadele" için anlaştı

Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde ''yasa dışı göçle ortak mücadele'' için anlaştı
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan, İngiliz mevkidaşı Suella Braverman ile Manş Denizi üzerindeki yasa dışı göçe karşı iki ülke işbirliğini güçlendirme taahhüdü imzaladıklarını duyurdu.

İngiltere'nin bu kapsamda 72,2 milyon avro sağlamayı taahhüt ettiğini aktaran Darmanin, anlaşmanın yeni gözetleme ekipmanlarının finansmanı, koordinasyon ve bilgi paylaşımını güçlendirme, sınır personelini yüzde 40 artırma gibi maddeleri içerdiğini paylaştı.

Bu yıl 30 bin yasa dışı girişim engellendi

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Paris ve Londra arasında "devam eden işbirliğinin bir parçası olarak derme çatma teknelerle dahil her türlü yasa dışı göçmen geçişini engellemek için uluslararası hukuk kapsamında bir dizi önlem alındığı" ifade edildi.

Açıklamada, Fransa ve İngiltere makamlarının birlikte yasa dışı göçle mücadelede tekneler aracılığıyla 2021'de 23 bin, bu yıl 30 bin yasa dışı girişimi engellediği aktarılarak, iki ülke istihbaratının ortaklaşa yaptığı operasyonlarla 55 yasa dışı göç örgütünü çökerttikleri ve 500 kişiyi gözaltına aldıkları kaydedildi.

Bütün çabalara rağmen yasa dışı göç girişimlerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Paris ve Londra'nın bu yolda yaşanan can kayıplarını önlemek ve yasa dışı göç çetelerini etkisiz kılmak için işbirliklerini hızlandıracağına işaret edildi.

Gelecek hafta bakanlar düzeyinde toplantı yapılacak

Açıklamada, göçmen çetelerini ve insan tacirlerini etkisiz kılmak ve göçmenlerin Fransa'ya ulaşmasını engellemek için komşu ülkelerin katılımıyla Manş Denizi kıyısındaki göçmen şehri Calais'de gelecek hafta bakanlar düzeyinde bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Göç girişimlerine hızlı ve anında müdahale için gözetleme kameraları dahil güvenlik altyapısını güçlendirmek amacıyla yüksek teknolojik ekipmanların kullanıma koyulacağı belirtilen açıklamada, bunları başka önleyici adımların takip edeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan "Fransız-İngiliz Zirvesi" göz önüne alındığında bu yeni anlaşmanın daha kapsamlı bir ortaklığın temelini oluşturacağı temennisinde bulunuldu.

Paris ve Londra arasındaki ilişkiler, "Manş Denizi üzerindeki göç girişimleri nedeniyle zaman zaman iki ülke makamlarının gerekli önlemleri alamadıkları gerekçesiyle karşılıklı birbirlerini suçlaması" ile geriliyordu.

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