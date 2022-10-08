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Fransa ile İtalya arasında gerilim

Fransa Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone'un "Roma ile çalışmak istiyoruz ama hak ve özgürlüklere saygıyı gözlemleyeceğiz" açıklaması, İtalya'da başbakan olması muhtemel aşırı sağcı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın tepkisini çekti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:22
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Fransa ile İtalya arasında gerilim

Fransa ile İtalya arasında gerilim
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Fransız Bakan Boone'un dün İtalya'nın La Repubblica gazetesine verdiği demeçte sarf ettiği, "Roma ile çalışmak istiyoruz ama hak ve özgürlüklere saygıyı gözlemleyeceğiz. Hukukun üstünlüğü değerlerine ve bu konudaki düzenlemelere dair son derece dikkatli olacağız." ifadeleri, iki ülke arasında polemiğe yol açtı.

Boone'un bu sözlerine ilk yanıt, İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisinin lideri Giorgia Meloni'den geldi.

Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Sol tandanslı basının, yabancı bir hükümet üyesinin yaptığı açıklamaları yanlış aktardığını umuyorum ve Fransız hükümetinin, AB üyesi olan egemen bir devlete karşı kabul edilemez, müdahale tehdidini andıran bu sözleri yalanlayacağına güveniyorum. Demokratik Partinin liderlik ettiği hükümetlerin yurt dışından koruma talep ettiği dönemler sona erdi." ifadelerini kullandı.

Tartışmaya İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da dahil olarak, "İtalya, anayasasına ve AB değerlerine saygı göstererek kendi başının çaresine bakmasını bilir." açıklamasını yaptı.

İtalya'dan yönelen tepkilere Fransız Bakan Boone'a yakın kaynaklardan karşılık geldi. İtalyan basınındaki haberlere göre Boone'a yakın kaynaklar, "Fransa’nın İtalyanların demokratik seçimine açıkça saygı duyduğunu ve bakanın kimseye ders verme niyetinde olmadığını" belirtti.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da "Fransa'nın gelecek İtalyan hükümetiyle iyi niyetle çalışacağı" açıklaması geldi.

İki ülke yetkilileri arasındaki söz düellosu İtalyan basınında da geniş yer buldu.

La Repubblica gazetesi "İtalya ile Fransa arasında ilk kavga", La Stampa "Meloni’ye Mattarella kalkanı" başlığıyla çıkarken Corriere della Sera gazetesi de Cumhurbaşkanı Mattarella'nın "İtalya, kendi başının çaresine bakmasını bilir" sözlerini manşetine taşıdı.

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