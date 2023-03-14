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Fransa, İran'ı Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, İran'ın devletler arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ifade etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 19:43
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Fransa, İran'ı Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı

Fransa, İran'ı Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı
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Fransa ile İran arasındaki ilişkilerde tansiyon geçtiğimiz aylarda 7 Fransa vatandaşının İran tarafından gözaltına alınması nedeniyle yükseldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin dün Fransız mahkumlar ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Fransız vatandaşlarının gözaltına alınmasının "keyfi" olduğunu açıkça dile getirildiğini belirtti. İranlı yetkililerin, devletler arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiklerini aktaran Legendre, İran'da gözaltında olan Fransız vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin dün yaptığı açıklamada Fransız hükümetinin İran'daki olaylara müdahale ettiğini ve "yıkıcı" tavırlar sergilediğini belirtmiş, "Açıkçası, Fransa'nın aldığı önlemler, mahkumlar için müzakerelere yardımcı olmayacak" demişti.

Son yıllarda, İran'da çoğu casusluk ve güvenlikle ilgili suçlamalar kapsamında olmak üzere çok sayıda çifte uyruklu kişi tutuklandı. Fransa, söz konusu gözaltıları keyfi ve rehin alma olarak nitelendirirken, insan hakları grupları, İran'ı bu tür tutuklamalar yoluyla diğer ülkelere taviz verdirmeye çalışmakla suçluyor.

 

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