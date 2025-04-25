Fransa iş dünyasında karamsarlık hakim

Fransa’nın iş dünyasındaki genel güven seviyesi, Nisan 2025’te 96 puana gerileyerek bir önceki ayki 97 puanın da altına düştü. Bu değer, uzun dönem ortalaması olan 100 puanın altında kalmaya devam etti. Söz konusu gerileme, özellikle inşaat ve perakende sektörlerinde belirginleşti. İnşaat sektöründeki güven endeksi 97’ye düşerken, perakende sektöründe bu düşüş daha keskin olarak 100’den 95’e kadar indi.

Perakende sektöründeki bu gerilemenin arkasında sipariş alma beklentilerinin zayıflaması ve genel iş görünümüne yönelik olumsuzluklar yer alıyor. Bu durum, Fransa’da iç talepte yaşanan yavaşlamanın doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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SANAYİ VE HİZMETLERDE KISMİ TOPARLANMA

Olumsuz tabloya rağmen, sanayi ve hizmet sektörlerinde hafif bir iyileşme yaşandı. Sanayi sektörünün iklim göstergesi Mart 2025’teki 96 puandan Nisan ayında 99 puana yükseldi. Bu artış, Mayıs 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşıldığını gösterdi. İmalatçılar, özellikle sipariş defterlerinin genel durumu ve yabancı siparişlerdeki toparlanma sayesinde daha iyimser bir tablo çizdi.

Yabancı siparişler -21 seviyesinden -17’ye çıkarken, genel sipariş kitabı da -26’dan -18’e yükseldi. Ayrıca, gelecekteki satış fiyatlarına yönelik beklentiler 5’ten 7 puana çıktı. Kişisel üretim tahminlerinde ise 6’dan 11 puana kadar olumlu bir artış yaşandı.

Hizmet sektöründeki güven endeksi de 97’den 98 puana yükseldi. Özellikle geçici iş bulma ajansları ve hizmet sektöründeki diğer dinamik aktörler, gelecek dönem istihdam beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

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İSTİHDAM İKLİMİ ZORLANSA DA AMA UMUTLU

İstihdam iklim endeksi Nisan 2025’te 97 puana çıkarak önceki aylara kıyasla hafif bir toparlanma gösterdi. Ancak bu değer, 11 aydır üst üste uzun vadeli ortalamanın altında seyrediyor. İyileşmenin büyük kısmı hizmet sektöründeki geleceğe dair daha olumlu işgücü tahminlerinden kaynaklandı.

Özellikle geçici iş gücü sağlayan firmalarda, işe alımlar konusunda önceki aylara göre daha umutlu bir hava hâkim. Ancak bu toparlanma, iş güvencesinin kalıcılığı açısından henüz yeterli seviyede değil. Diğer sektörlerde ise istihdam konusunda temkinli bir tutum sürüyor.

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BAZI SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR, DİĞERLERİ YERİNDE SAYIYOR

Alt sektörlerdeki farklılaşmalar dikkat çekici. Gıda, ulaşım ve makine imalatı alanlarında belirgin bir iyileşme yaşanırken, tekstil ve hazır giyim gibi sektörlerde güven endeksi zayıf ve durağan kalmaya devam etti. Özellikle otomotiv sanayisindeki toparlanma, ihracata dayalı beklentilerin artmasıyla bağlantılı.

Buna karşılık, genel üretim görünümüne ilişkin beklentiler daha karamsar bir tablo çizdi. Mart ayında -11 olan üretim görünümü göstergesi Nisan’da -16 puana geriledi. Ekonomik belirsizlik algısı ise önemli ölçüde arttı ve 24 puandan 29 puana yükseldi.

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EKONOMİK GÖRÜNÜMDE BELİRSİZLİK ARTIYOR

Fransa’daki iş çevrelerinde belirsizlik giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle küresel piyasalardaki durgunluk, enerji maliyetlerindeki belirsizlikler ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası kararlarına dair beklentiler bu tabloyu etkiliyor. İşletmeler, fiyatlama stratejilerini yeniden gözden geçirirken, yatırım kararlarında temkinli davranıyor.

Sanayi ve hizmet sektöründeki iyileşmelere rağmen, perakende ve inşaat gibi doğrudan iç taleple bağlantılı alanlardaki zayıflama, genel güven seviyesini baskılamaya devam ediyor.