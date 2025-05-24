Fransa karanlığa gömüldü! Cannes Filim Festivali’nin yapıldığı kentte kaos çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fransa karanlığa gömüldü! Cannes Filim Festivali’nin yapıldığı kentte kaos çıktı

Fransa’da yaşanan elektrik kesintileri ülkeyi karıştırdı. Büyük kesinti Cannes Film Festivali’nin kapanış törenine saatler kala başladı. Kesinti nedeniyle trafik ışıkları ve internette kesintiler meydana geldi.

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Fransız basının bildirdiğine göre organizatörler, "Cineum'da planlanan gösterimlere geçici olarak ara verildi ve elektrik geldiğinde yeniden başlayacak" denildi.

ekran-goruntusu-2025-05-24-142459.png

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

KARTLAR ÇALIŞMIYOR

Kesinti, Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala başladı.

ekran-goruntusu-2025-05-24-142441.png

Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi.

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu kaydedildi.

ekran-goruntusu-2025-05-24-142427.png

Son Haberler
Kapılar ardında dev adım! Gizemli cihaz, teknoloji dünyasında çığır açacak
Kapılar ardında dev adım! Gizemli cihaz, teknoloji dünyasında çığır açacak
1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...
1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...
Hayvansever taksici duygulandırdı
Hayvansever taksici duygulandırdı
Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret
Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret
3 yaşındaki çocuk her yerde aranıyordu! Sulama kanalında cansız bedeni bulundu
3 yaşındaki çocuk her yerde aranıyordu! Sulama kanalında cansız bedeni bulundu