Fransa karanlığa gömüldü! Cannes Filim Festivali’nin yapıldığı kentte kaos çıktı

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Fransız basının bildirdiğine göre organizatörler, "Cineum'da planlanan gösterimlere geçici olarak ara verildi ve elektrik geldiğinde yeniden başlayacak" denildi.

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

KARTLAR ÇALIŞMIYOR

Kesinti, Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala başladı.

Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi.

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu kaydedildi.