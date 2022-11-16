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Fransız hakem hayatını kaybetti

Fransa'da 42 yaşındaki hakem Johan Hamel antrenman yaparken felç geçirdi ve hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:10
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Fransa Ligue 1'de hakemlik yapan Fransız Johan Hamel hayatını kaybetti

Fransız hakem hayatını kaybetti
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Fransa Ligue 1, geçtiğimiz Pazar günü PSG-Auxerre maçında VAR koltuğunda oturan 42 yaşındaki tecrübeli hakem Johan Hamel'in vefat haberi ile sarsıldı.

FRANSIZ BASINI AÇIKLADI
L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız hakemler derneği, Johan Hamel'in Çarşamba sabahı trajik bir şekilde vefat ettiğini doğruladı. 42 yaşındaki tecrübeli hakemin, antrenman sırasında rahatsızlandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

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