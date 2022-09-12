Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibinden gözdağı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Auxerre'i konuk etti.
Ev sahibi ekip 3. dakikada Kamal Sulemana, 60. dakikada Amine Gouiri, 68. dakikada Martin Terrier, 78. dakikada Flavien Tait ve 85. dakikada Matthis Abline'nın golleriyle mücadeleyi 5-0 kazandı.
Bu sezon 3. galibiyetini alan Rennes puanını 11'e çıkardı.
Fransız ekibi 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.