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Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibinden gözdağı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Ligue 1'de bu hafta Auxerre'i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:07
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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Auxerre'i konuk etti 5 attı

Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibinden gözdağı
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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Auxerre'i konuk etti.

Ev sahibi ekip 3. dakikada Kamal Sulemana, 60. dakikada Amine Gouiri, 68. dakikada Martin Terrier, 78. dakikada Flavien Tait ve 85. dakikada Matthis Abline'nın golleriyle mücadeleyi 5-0 kazandı.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Rennes puanını 11'e çıkardı.

Fransız ekibi 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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