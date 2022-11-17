17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldı

Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldı

Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını Wagner paralı askerlerinin bölgedeki varlığını gerekçe göstererek askıya aldı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 22:11
Takip Et

Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldı

Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldı
+
Aa
-

Fransız basınında yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Fransa'nın Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldığı ifade edildi.

Karara gerekçe olarak Mali'deki askeri hükümetin, Wagner paralı askerleriyle olan ilişkisi gösterildi. Bu ülkeye yapılan insani yardımlar ve bazı sivil toplum örgütlerine desteklerin ise devam edeceği belirtildi.

Fransız basını, kararın 2-3 hafta önce alındığını, hatta bazı sivil toplum örgütlerinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben mektup kaleme alarak karara itiraz ettiğini yazdı.

Fransa'nın Bamako Büyükelçiliğine ait internet sitesindeki rakamlara göre, Fransa'nın 2013-2017 döneminde Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) vasıtasıyla Mali'ye yaptığı yardımların tutarı 473 milyon avroya ulaştı.

Birleşmiş Milletler 2021 İnsani Gelişme Endeksi'nde 186. sırada yer alan Mali'de 20 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının "yardıma muhtaç" olduğu biliniyor.

Wagner, Fransa ile Mali arasındaki ipleri kopardı
 

El Kaide ve IŞİD bağlantılı terör örgütlerinin 2011'den bu yana hedefi olan Mali, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 5 askeri darbe gördü.

Mali, askeri hükümetler döneminde de Fransa ile ilişkilerini sürdürmeye özen gösterse de 2020 ve 2021'deki darbeler sonrasında 2 ülkenin arası açıldı.

Hem 2020 hem de 2021'deki darbenin arkasındaki isim Yarbay Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın, Fransa ile bazı diplomatik ve askeri sorunlar yaşarken aynı zamanda Rusya ile yakınlaşması Paris yönetimince tepkiyle karşılandı.

Bamako yönetimi, yaklaşık 10 yıldır ülkede terörle mücadele operasyonları yürüten Fransa'yı beceriksizlikle suçlarken, bu süreçte Rus paralı asker grubu Wagner'in bölgede konuşlandığı iddiaları 2 ülke arasındaki bağları kopma noktasına getirdi.

Batılı ülkeler yavaş yavaş çekiliyor
 

Wagner'in bölgede konuşlandığına yönelik iddialar, ne Mali ne de Rusya tarafından doğrulansa da Fransa, Mali'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nu bu iddiaların ardından sonlandırma kararı aldı.

Fransa'nın Mali'den askerlerini çekmesi, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) askeri bulunan Batılı devletleri de harekete geçirdi.

İsveç, Mısır, İngiltere ve Fildişi Sahili, Wagner nedeniyle MINUSMA'daki askerlerini tamamen çekeceğini duyururken, Almanya'nın da benzer bir karar alacağı belirtiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
3
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
5
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
7
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.