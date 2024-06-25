Fransa puan kaybetti Türkiye havalara uçtu

Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.

Turnuvanın favorilerinden olan Fransa, Polonya ile 1-1 berabere kaldı ve şaşırtan bir sonuca imza attı.

GOLLER PENALTIDAN

Fransa 56. dakikada Mbappe'nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde yine penaltıda topun başına geçen Lewandowski, beraberliği getiren golü attı.

SONUCU BİZE YARADI

A Milli Takım, F Grubu'nu 2. sırada tamamlaması durumunda D Grubu'nun birincisi ile oynayacak.

Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalması ve Avusturya'nın da Hollanda'yı 3-2 yenmesi sonrası grup lideri Avusturya oldu.

Türkiye, grubu 2. bitirmesi durumunda son 16 turunda Avusturya ile oynayacak.

D Grubu'nda oluşan puan tablosu:

1- Avusturya 6

2- Fransa 5

3- Hollanda 4

4- Polonya 1