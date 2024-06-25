Fransa puan kaybetti Türkiye havalara uçtu

Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.
Turnuvanın favorilerinden olan Fransa, Polonya ile 1-1 berabere kaldı ve şaşırtan bir sonuca imza attı.
GOLLER PENALTIDAN
Fransa 56. dakikada Mbappe'nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde yine penaltıda topun başına geçen Lewandowski, beraberliği getiren golü attı.
SONUCU BİZE YARADI
A Milli Takım, F Grubu'nu 2. sırada tamamlaması durumunda D Grubu'nun birincisi ile oynayacak.
Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalması ve Avusturya'nın da Hollanda'yı 3-2 yenmesi sonrası grup lideri Avusturya oldu.
Türkiye, grubu 2. bitirmesi durumunda son 16 turunda Avusturya ile oynayacak.
D Grubu'nda oluşan puan tablosu:
1- Avusturya 6
2- Fransa 5
3- Hollanda 4
4- Polonya 1