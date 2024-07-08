Fransa seçimlerinde sürpriz sonuç. Aşırı sağ beklenirken kazanan sol ittifakı oldu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı seçimin 2'cisi olurken ilk turun birincisi aşırı sağ ise 3. sıraya geriledi.

Kamuoyu yoklamaları, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) en çok oyu alacağını öngörmesine karşı seçimin 2. turunu sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin kazanması sürpriz olarak karşılandı.

İlk sonuçların hemen ardından Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını duyurdu.

MACRON ERKEN SEÇİM KARARI ALMIŞTI

9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.



Fransa'da 30 Haziran'da yapılan ilk tur oylamasında da sandıktan açık ara zaferle çıkan aşırı sağ olmuştu. Ancak dün yapılan ikinci tur oylamasında aşırı sağ beklemediği bir yenilgi ile ağır yara aldı.

Elabe anket şirketinin yaptığı değerlendirmeye göre Yeni Halk Cephesi 175 ile 205 milletvekili, Macron ittifakı 150 ile175 milletvekili ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı'nın ise 115 ile 150 milletvekili çıkarabileceği belirtiliyor.

Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

İLK TURDA BİRİNCE GELEN AŞIRI SAĞ MACRON VE SOLCULARIN İTTİFAKINA KATILDI

Fransa’da 30 Haziran’da yapılan genel seçimlerin birinci tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33'e yakın bir oyla birinci çıkmasının sonrasında Macron cephesi ve sol partiler, üstü kapalı işbirliğine yapmıştı.

Birinci turun sonrasında 3 adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj yitirmesi için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

Resmi verilere göre, 2. tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmekten vazgeçti.

FRANSA'DA SOL İTTİFAKIN LİTERİ MELENCHON: FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAĞIZ

Fransa’da 2. tur seçimlerinden zaferle çıkan sol ittifakta yer alan Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, yaptıı zaferi konuşmasında “Yeni Halk Cephesi’nden bir Başbakanımız olacak. Karnamelere birlikte karar verilecek. Mesela Filistin Devleti'ni tanıyacağız” diye konuştu.