Fransa şokta: Milletvekili evinde ölü bulundu

Fransa'nın siyaset sahnesi, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü gelen acı haberle sarsıldı. Eure-et-Loir milletvekili ve 2022'den 2024'e kadar Cumhuriyetçiler Grubu'nun başkanlığını yapmış olan Olivier Marleix, Anet'teki evinde ölü bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine jandarmaya haber vermesiyle saat 15.00 sularında Marleix'in cansız bedenine ulaşıldı. Chartres savcısı olay yerine intikal ederken, ölüm nedenini belirlemek üzere derhal soruşturma başlatıldı. İlk bilgilere göre intihar ihtimali üzerinde yoğunlaşıldığı bildirildi.

SANAYİDEN ENERJİYE UZANAN KÖKLÜ BİR SİYASETÇİ

54 yaşındaki Marleix, sanayi ve enerji konularında uzmanlaşmış, Ulusal Meclis'teki Cumhuriyetçiler Grubu'nun tanınmış yüzlerinden biriydi. Eski Devlet Bakanı Alain Marleix'in oğlu olan Olivier Marleix, uzun boylu silüetiyle eski Fransa Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'i anımsatıyordu. Siyasete gençlik yıllarında atılan Marleix, Union des jeunes pour le progrès'in eski başkanı ve Édouard Balladur'un adaylığını destekleyen gençlik komitesinin başkanlığını da yapmıştı. Çeşitli bakanlık kabinelerinde görev aldıktan sonra, Nicolas Sarkozy döneminde Elysée'de danışmanlık yaptı.

GAULLİST VE EGEMENLİKÇİ DURUŞU

2012'den bu yana Eure-et-Loir 2. seçim bölgesinden milletvekili seçilen Marleix, kendini Gaullist ve egemenlikçi olarak tanımlıyordu. Önemli çıkışlarından biri, 2019'da Alstom'un enerji biriminin 2014'teki General Electric'e satışına ilişkin soruşturma başlatılması için savcılığa başvurmasıydı. Bu satışa sıkı bir kontrol olmaksızın izin vermekle suçladığı dönemin Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'u doğrudan hedef almış, sanayi egemenliğine ilişkin risklere dikkat çekmişti.

SİYASİ DÖNEMEÇLER VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Sarkozy yanlısı bir çizgiden gelen Olivier Marleix, siyasi kariyerinde Laurent Wauquiez'ye büyük umutlar bağlamıştı. Ancak Wauquiez'nin emeklilik reformu tartışmaları sırasında sergilediği tutumdan duyduğu hayal kırıklığıyla biliniyordu. Son dönemde ise Michel Barnier'ye destek vermesiyle öne çıkmıştı.

Başlangıçta Macronizm'e sert muhalefet eden Marleix'in siyasi istikrarsızlık nedeniyle bazı görüşleri evrilmişti. Cumhuriyetçiler Grubu'ndan bir milletvekili, Marleix'in "Nicolas Sarkozy'ye, sağ kanadı Macron ile ittifak yapmaya davet ettiği ve ardından Jordan Bardella'yı kabul ettiği için kızgın olduğunu, siyaset sahnesini artık anlamadığını" belirtti ancak kendisinde herhangi bir sıkıntı belirtisi görmediğini ekledi.

SON PROJESİ KİTAP OLDU

Marleix'in son anına kadar görevine bağlı olduğunun kanıtı olarak, yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 2025 Kasım'ında Robert-Laffont yayınevinden çıkacak olan "Fransız Fesih" adlı bir kitap üzerinde çalıştığı ve bu projenin oldukça ilerlemiş olduğu öğrenildi. Kitapta, siyasetçi olarak deneyimlerini ve son dönemdeki siyasi çalkantıları anlatmayı planlıyordu. Yayınevi editörü Thierry Billard, Marleix'in bu projeye çok bağlı olduğunu ve söyleyecek çok şeyi olduğunu belirtti. Marleix'in son günlerde bile editörüyle iletişime geçtiği ve kitabın ikinci düzeltilmiş versiyonunu gönderdiği ifade edildi.

MECLİSTE SAYGI DURUŞU VE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Marleix'in ölüm haberi duyulur duyulmaz, Ulusal Meclis'te hüzünlü bir atmosfer oluştu. Saat 17.00'de Meclis Başkan Yardımcısı Naïma Moutchou, "Hanımlar ve beyler, korkunç bir haber aldık. Saygı ve edep gereği oturumu birkaç dakika askıya almaya karar verdim" sözleriyle durumu bildirdi. Oturumun yeniden başlamasıyla duygusal bir ses tonuyla Marleix'in vefatını doğrulayan Moutchou'nun ardından, ağır bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mathilde Panot'tan Marine Le Pen'e, Gabriel Attal'dan Nicolas Sarkozy'ye kadar pek çok siyasetçi, Marleix için başsağlığı mesajları yayınladı ve onu "tutkulu bir milletvekili" olarak nitelendirdi. 8 Temmuz 2025 Salı günü öğleden sonra Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivert, genel kurulda kendisine saygı duruşunda bulunacak ve Cumhuriyetçiler Grubu toplantısı bir "anma törenine" dönüştürülecek.