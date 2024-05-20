Fransa Tiktok’u yasakladı

Yeni Kaledonya'nın Fransa'nın kontrolü altında bulunan bu bölgesinde seçim yasaları önemli bir değişikliğe uğradı. Fransa Ulusal Meclisi, bölgedeki 10 yıl önce yerleşen Fransızlara seçimlerde oy kullanma hakkı tanıyan yeni bir yasa kabul etti.

PROTESTOLARI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN TİKTOK YASAKLANDI

Ancak bu karar, bölgenin en kalabalık etnik grubu olan Kanak halkı arasında ciddi tepkilere yol açtı. Kanak halkı, bu karara karşı çıkarak sokaklara döküldü. Gösterilerin şiddeti arttıkça, olaylar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve en az 130 kişi tutuklandı. Fransa, protestoları kontrol altına almak için TikTok'u yasaklama kararı aldı.

SEBEPLERDEN BİRİ DE NİKEL KAYNAKLAR

Fransa'nın bu kararının arkasındaki nedenler arasında, bölgedeki nikel kaynaklarından elde edilen gelirin önemi büyük rol oynuyor. Bloomberg'e göre, Yeni Kaledonya, 1864 yılından bu yana dünya genelinde nikel ihracatında önde gelen bir konumda bulunuyor. Ancak, Kanak halkının bu gelirden adil bir pay almasını istemesi Fransa'yı endişelendiriyor.

Fransa, siyasi ve ekonomik etkisini kaybetmek istemeyerek, bölgedeki Fransız yerleşimcilerin seçimlerde daha etkin bir rol oynamasını sağlamak amacıyla bu yasayı çıkardı. Ayrıca, Pasifik bölgesinde stratejik konumu nedeniyle, Yeni Kaledonya'nın Çin ve Avustralya gibi ülkelere yakınlığı Fransa için önemli bir faktör olarak görülüyor.

YASAK NE KADAR SÜRECEK?

TikTok yasağının ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor. ABC News'in bildirdiğine göre, olağanüstü hal 12 gün boyunca devam edecek ve akşam saat 6'dan sabah saat 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak, yasağın kalıcı olup olmayacağı veya ne kadar süreceği henüz netlik kazanmış değil.

NİKEL NEDİR?

Nikel, endüstride yaygın olarak kullanılan bir kimyasal elementtir. Paslanmaz çelik üretimi, pil üretimi, jet motorları gibi endüstriyel ve teknolojik uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle elektrikli araçların bataryalarında kullanılan nikel, temiz enerji teknolojilerinde önemli bir bileşen olarak öne çıkmaktadır.