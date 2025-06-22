Fransa ve Almanya Sahra Çölüne dönecek

Batı ve Orta Avrupa, bugünden itibaren Sahra çölü’nden gelen kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Fransa ve Almanya’da sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Avrupa'nın büyük kısmında, bügünden itibaren sıcak hava dalgası koşullarının etkili olması, sıcaklıkların hızla artması bekleniyor.

Almanya’nın güneybatı bölgelerinde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkabileceği, Fransa’da ise 43 dereceye varan aşırı sıcaklıkların görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanı Kathy Schrey’in açıklamalarına göre, sıcak hava dalgası, Güneybatı Avrupa’dan başlayarak kıta geneline yayılacak. Schrey, “Bu sıcaklıklar dehşet verici boyutlarda bir sıcaklık dalgası olabilir” diyerek uyarı yaptı.

Almanya’da önümüzdeki hafta boyunca en az 3 ila 5 gün süresince sıcaklıkların 35-38 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle ülkenin batı ve güney kesimlerinin bu dalgadan en fazla etkilenecek bölgeler olduğu vurgulanıyor. Kurak olan bu bölgelerde aşırı sıcaklıkların etkisiyle tarımsal verimlilik ve su kaynaklarında ciddi sorunlar yaşanabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, halkı güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaya, bol sıvı tüketmeye ve mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaya çağırıyor.