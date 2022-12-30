Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Yvelines vilayetinde eczacılık yapan Souhil Cherraben, AA muhabirine, aylardır devam eden kıtlığın birçok ilacı kapsadığını söyledi.

Cherraben, tedarikinde sıkıntı yaşadıkları arasında parasetamol içeren bir ilacın da bulunduğunu ve çok az sayıda temin edilebildiğini anlattı.

Çocuklara yönelik amoksisilin antibiyotiğinde de gerçek anlamda kıtlık yaşandığına dikkati çeken Cherraben, bu kıtlığın, önce ilacın şurup formuna, ardından çocuklara vermek amacıyla ikiye böldükleri, yetişkinler için üretilen tablet formuna yayıldığını dile getirdi.

Cherraben, "Bu nedenle hekimler, amoksisilini başka antibiyotiklerle değiştirmeleri için sağlık bildirimleri alıyor, bu da zamanla hem antibiyotik hem de amoksisilin kalmamasına yol açıyor, bizim de elimiz ayağımız bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Serum fizyolojik ve şurup kıtlığına da dikkati çeken Cherraben, ilaçların bulunamaması nedeniyle özellikle gece nöbetçi eczanelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi.

İlaç kıtlığının yanı sıra Fransa'da hafta başından bu yana süren pratisyen hekimlerin grevine dikkati çeken Cherraben, hekim ve ilaç olmayınca eczacıların "pek bir işe yaramadıkları" yorumunda bulundu.

Ulusal İlaç Ajansı (ANSM), çocuklara yönelik amoksisilin bazlı antibiyotiklerde tedarik sıkıntısı yaşandığını onaylarken bunu antibiyotik tüketiminin artması ve üretimde yaşanan sorunlara bağladı.

Amoksisilin üretim kapasitesinin Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye ulaşmadığına işaret eden ANSM, amoksisilin içeren ilaçların reçetelendirilmesine ve satışına ilişkin tavsiyeleri barındıran açıklama yayımladı.

Açıklamada doktorlara viral bir enfeksiyon için antibiyotik yazmamaları tavsiyesi yer alıyor.

ANSM, bazı ilaçlarda yaşanan kıtlığa karşı ithalat kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi adımlar attıkl