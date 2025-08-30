Fransa ve Almanya’dan sert çıkış! Trump’a Putin uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme olmaması durumunda Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ı kandırmış olacağına vurgu yaptı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRE TANINDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macron, Zelenskiy-Putin cephesinde beklenen görüşmenin gerçekleşmesini umduğunu ifade etti. Putin’e bu görüşmeyi kabul etmesi için Pazartesi gününe kadar süre tanındığını vurgulayan Macron, aksi takdirde Putin’in Trump’ı kandırdığı bir kez daha ortaya çıkacağını belirtti. Bununla birlikte, Moskova’ya yönelik baskıyı artırmak için yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi.

İKİ LİDER DE TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Macron, hafta sonunda hem kendisi hem de Almanya Başbakanı Merz’in Trump ile telefon görüşmeleri yapacağını da söyledi. Macron, daha önce Putin için kullandığı 'kapımızdaki canavar' benzetmesinden geri adım atmadan, “Avrupa’nın kapısında bir canavar var. Bu, Gürcistan, Ukrayna ve birçok başka yerde halkların derinden hissettiği bir gerçek” dedi.



‘PUTİN İSTEKLİ DEĞİL’

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Rusya-Ukrayna savaşının aylarca devam edebileceğini belirtti ve hızlı bir çözüm beklemediğini ifade etti. Putin’in Zelenskiy ile görüşmek konusunda istekli olmadığını söyleyen Merz, bunun şaşırtıcı olmadığını çünkü bunun Rus liderin stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

