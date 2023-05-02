Fransa ve Kazakistan'dan ekonomik ortaklık açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da resmi temaslarda bulunan Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı ve aynı zamanda Kazak-Fransız hükümetlerarası komisyonunun eş başkanı Becht’i kabul etti.

Tokayev, görüşmede, söz konusu ziyaretin Kazakistan ile Fransa arasındaki stratejik ortaklığa her alanda yeni bir ivme kazandıracağına olan güvenini dile getirdi.

FRANSA'DAN 'KAZAKİSTAN PAZARI' AÇIKLAMASI

Fransa’nın Avrupa’daki en büyük ortaklarından olduğunu kaydeden Tokayev, “Kesinlikle daha fazla işbirliği için büyük fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum.” dedi.

Tokayev, özellikle petrokimya, yeşil enerji, havacılık ve imalat, nakliye ve lojistik alanlarında Fransız ticaretinin Kazakistan pazarında daha geniş şekilde yer alması için gerekli tüm koşulları sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

FRANSA'NIN ORTA ASYA'DAKİ TEK STRATEJİK ORTAĞI

Olivier Becht de Tokayev’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliğinin dinamik gelişiminden memnun olduğunu belirtti.

Geçen yıl kasım ayında Tokayev’in Paris ziyaretinin ikili siyasi ilişkiler açısından çok başarılı geçtiğini hatırlatan Becht, “Sayın Cumhurbaşkanımızın (Emmanuel Macron) sizinle olan mükemmel ilişkilerine büyük önem verdiğini biliyorum. Bu en önemli uluslararası konular hakkında detaylı görüş alışverişi yapmamızı sağlıyor. Bu nedenle, ortaklığımızı geliştirmek için her türlü çabayı göstermemi istedi.” diye konuştu.

Becht, Kazakistan’ın Fransa’nın Orta Asya’da stratejik ortaklık kurduğu tek ülke olduğuna işaret etti.

15'İNCİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

Görüşmede taraflar, iki ülke arasında başta ticaret, ekonomi ve yatırım alanları olmak üzere işbirliği anlaşmalarının uygulanmasını ele aldı.

Becht, Astana temasları kapsamında Kazak-Fransız Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 15. Toplantısı'na eş başkanlık edecek.