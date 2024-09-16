Fransa yine PKK'ya kucak açtı

Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, "festival" adı altında 'gösteri' yaptı. Marsilya'da yapılan bu provokatif etkinlikte, örgüt sembolleri ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafları sergilendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR

"Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK'lılar, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için slogan attı.

Konser verdikleri anlar ise bazı kanallarda canlı yayınlandı. O anlarda bir de Türkiye'ye lanet sloganları attılar.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NEDEN İZİN VERİLDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusuna cevap vermedi.

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

FRANSIZ ŞİRKET PKK'YI DESTEKLEDİ

Fransız çimento şirketi Lafarge, yıllarca terör örgütü PKK'ya destek oldu.

Teröre desteği YPG/PKK ile sınırlı değil. Öncesinde bir başka terör örgütü DEAŞ’a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. Lafarge, PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödedi.

MİT, LAFARGE TESİSİNİ VURDU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Aynularap ilçesinde, Fransız çimento şirketi Lafarge'a ait tesisin bulunduğu yerleşkenin bir bölümünde yuvalanan PKK/YPG'lilere ait stratejik hedefi vurdu.