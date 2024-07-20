Fransa'da 12 vilayet için kritik uyarı

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, öğleden sonra ve akşam saatlerinde ülkenin kuzey vilayetlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
Meteo France'tan yapılan açıklamada, "dolu ve yoğun yağışların eşlik edeceği kuvvetli fırtınaların" güneyden kuzeye bölgeyi etkisi altına alacağı belirtildi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki 12 vilayette fırtına nedeniyle alarm seviyesi "turuncuya" çıkarıldı.
Turuncu alarm verilen vilayetler arasında, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube, Cote-d'Or, Yonne, Nievre, Cher, Saone-et-Loire, Loire, Puy-de-Dome ve Allier yer aldı.