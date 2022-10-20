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Grevler nedeniyle elektrik kesintisi gündemde

Fransa'da çalışanların maaş artışı talebiyle greve gitmesi nedeniyle ülkedeki 18 nükleer santralden 12'si hizmet veremiyor. 

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:29
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Fransa'da 18 nükleer santralden 12'sindeki grevler nedeniyle elektrik kesintisi gündemde

Grevler nedeniyle elektrik kesintisi gündemde
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Liberation gazetesinin haberine göre, Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF kışın elektrik kesintisine gitme durumuyla karşı karşıya kaldı.

İki haftadır süren nükleer santral grevlerine Ardennes kentindeki Chooz-B nükleer santrali çalışanları da dahil oldu. Böylece ülkedeki 18 nükleer santralin 12'sinde grev devam ediyor.

Grevler nedeniyle de santrallerdeki enerji üretimi hayli düşük seviyelere indi. Bu durum ayrıca reaktörlerin bakımını da geciktiriyor.

Santrallerden sorumlu EDF ile işçi sendikaları arasında maaş artışına ilişkin görüşmelerden ise henüz sonuç çıkmadı.

Nükleer reaktörlerin geç üretime başlaması durumunda kışın elektrik kesintisi riski bulunuyor.

Hidroelektrik santrali çalışanları da greve gitti

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, EDF'den üretimin durduğu veya bakımdaki reaktörlerin bir an önce hizmete sokulmasını talep etti.

Wargon, grevlerin bu takvimi geciktirdiğini, çözüm bulunmadığı takdirde kışın elektrik tedarikinde ciddi sorunla karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Öte yandan, Genel İş Sendikasının (CGT) tüm meslek gruplarını devam eden petrol rafinerisi grevlerine yönelik çağrısıyla ülkedeki 3 hidroelektrik santralindeki çalışanlar da greve gitti.

Ayrıca geri dönüşüm merkezi, ısıtma şebekesi çalışanlarının yanı sıra enerji sektöründeki şirketlerin bünyesindeki işçiler, sendikaların desteğiyle maaş artışı talebinde bulunuyor.

Bu sektörlerin de greve gitme riskinin olduğu belirtiliyor.(AA)

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