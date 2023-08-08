Fransa'da 5 polis gözaltına alındı

Fransa’da 27 Haziran’da başkent Paris’te 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M. adlı gencin polis tarafından vurularak öldürmesinin ardından patlak veren protestolar sırasında Marsilya’da hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mohamed Bendriss'in ölümü nedeniyle 5 polis gözaltına alındı.

Bendriss'in otopsisinde, göğsünde Fransız çevik kuvvet polisi tarafından kullanılan silah tarafından ateşlenen mühimmatın bıraktığı ize rastlandı.



Savcılık tarafından yapılan açıklamada, polislerin Bendriss'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere Marsilya'da gözaltına alındığı aktarılarak, çok sayıda sivilin ve polisinde ifadelerine başvurulduğu ifade edildi.