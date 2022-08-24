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Fransa'da 68 yaşındaki kadın 3 yılda 20 yangın çıkarmış

Fransa'da, 3 yıl içinde 20 yangın çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı ve suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:25
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Fransa'da 68 yaşındaki bir kadının 3 yıllık süre boyunca 20 yangın çıkardığı ortaya çıktı

Fransa'da 68 yaşındaki kadın 3 yılda 20 yangın çıkarmış
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Fransa'da 2019-2022 yıllarında Haute-Vienne'de 20 kadar yangını çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı belirtildi.

20minutes sitesinin haberine göre, temmuzdan bu yana bölgede başlayan çok sayıda yangınla ilgili soruşturmada, bir kadının söz konusu yerleri kundakladığına ilişkin bilgiler elde edildi.

AA'nın aktardığına göre gözaltına alınan kadının verdiği ifadede, söz konusu yangınları çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

Araştırma neticesinde kadının 2019-2022 yıllarında 20 kadar yangını başlattığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Limoges kentinde 13 Ocak 2023'te hâkim karşısına çıkacak zanlının duruşma tarihine kadar gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Ülkede bu yıl başlayan ve on binlerce alanın kül olduğu çok sayıda yangın nedeniyle birçok kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'daki 10 yangından 9'unun kundaklama yoluyla çıktığını, ülkede günde 200 kadar yangının baş gösterdiğini, bunların büyük bölümünün hızla söndürüldüğünü belirtmişti.

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