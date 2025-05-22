Fransa'da baltalı vahşet! Türk gencini sokakta katlettiler!

Fransa’nın Creil kentinde Türk genci katlettiler. 17 yaşındaki genç, sebebi bilinmeyen bir tartışma sonucunda süpermarketin önünde baltayla boğazından yaraladılar.

Ağır yaralanan genç, süpermarketin otoparkına doğru sürünerek yardım istedi. Fakat çırpınışları fayda etmedi. Sağlık ekipleri tüm müdahaleleri uyguladı fakat genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın ise olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Yayınlanan videoda Türk gencin annesinin çığlıkları yürekleri dağladı. Fransız vatandaşların aldığı kayıtta annenin sesi sokakları inletti.

KATİLLER DE TÜRK VATANDAŞI ÇIKTI

Kısa süre içinde komşu Montataire kasabasında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 16, 17 ve 19 yaşlarındaki üç şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Türk kökenli olduğu ortaya çıktı. İisinin kardeş olduğu ve daha önce adli sicil kayıtlarının bulunmadığı belirlendi.

CUMHURİYET SAVCISI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı Loic Abrial, açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Bu aşamada şüpheliler masumiyet karinesine sahiptir” ifadesini kullandı.

Yerel basında, şüphelilerin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

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Nogent-sur-Oise Belediye Başkan Yardımcısı Moktar Allouache, “Yolda baltayla vurulmuş ve süpermarketin otoparkına kadar sürünerek kan kaybından ölmüş. Bunu anlatmak bile tüylerimi diken diken ediyor” sözleriyle korkunç anları anlattı.