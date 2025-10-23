Fransa’da 1 hafta içinde üçüncü müze soygunu gerçekleşti. Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon euroluk mücevher soygunundan sadece birkaç gün sonra Langres kentinde bulunan Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nden değerli bir koleksiyon çalındı.

Fransız kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun aktardığına göre, müze çalışanları pazartesi sabahı binaya geldiklerinde ön kapının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark etti. Çalınan koleksiyonun, müzenin 2011’deki restorasyon çalışmaları sırasında inşaat işçileri tarafından tesadüfen keşfedilen “hazine koleksiyonu”na ait olduğu belirtildi.

DEĞERİ 90 BİN EURO

Yetkililer, hırsızların hedeflerinin oldukça net olduğunu açıkladı. Yalnızca altın ve gümüş paralar çalındı, diğer eserler yerinde bırakıldı. Toplamda 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın kayıp olduğu, bunların yaklaşık 90 bin euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Langres Belediyesi, olayın “planlı ve hedefe yönelik bir saldırı” olduğunu duyurdu. Müze geçici olarak kapatıldı, güvenlik sistemleri tamamen yenilenene kadar gece devriyeleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi.

MÜZE GÜVENLİĞİNDE SKANDAL

Son haftalarda Fransa’da yaşanan hırsızlıklar, kültürel mirasın korunmasındaki güvenlik zaaflarını yeniden gündeme taşıdı. 16 Ekim’de, Paris’teki Doğa Tarihi Ulusal Müzesi’nden 1.5 milyon euro değerinde altın külçeler çalınmıştı. 19 Ekim’de, Louvre Müzesi’nden Napolyon dönemine ait 88 milyon euro değerindeki 8 mücevher gündüz vakti yapılan soygunda ele geçirildi.21 Ekim’de ise Langres’taki bu madeni para soygunu yaşandı.

Üç olayın yalnızca birkaç gün arayla gerçekleşmesi, Fransa’daki müze güvenliği protokollerine dair büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor.