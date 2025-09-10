Fransa'da büyük isyan: Gözaltılar 200’ü aştı, 80 bin polis ve jandarma görevde

Fransa'yı saran eylemlerin ilk halkası şafak vakti başladı. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığına göre Rennes'de, siyah giysili ve maskeli yaklaşık 200 kişilik bir grup, şehrin kuzeyindeki bir metro istasyonu çıkışında ve güneydeki bir kavşakta barikatlar kurdu. Bu sıralarda Agence France-Presse (AFP) muhabirlerinin gözlemine göre ise Bordeaux'da bir tramvay deposu ve Paris'te 18. Bölge'deki bir otobüs deposu ile bazı yolları kısa süreliğine bloke edildi.

#Manifestation | Libération de la rocade de Rennes par les forces de sécurité intérieure. L'action de blocage conduite par des individus masqués s'est accompagnée de violences inadmissibles et de l'incendie d'un bus. Le préfet de région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine,… pic.twitter.com/BozGq5RDb9 — Préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine (@bretagnegouv) September 10, 2025

Caen'de organize olan topluluk ise bir viyadüğü ateş yakarak trafiğe kapattı. AFP'den alınan bilgilere göre Paris Çevre Yolu (Boulevard Périphérique) üzerinde, Porte de Clignancourt ve Porte de Bagnolet girişlerinde küçük gruplar trafiği kesmeye çalıştı; polis bu gruba müdahale ederek bir dizi gözaltı gerçekleştirdi. Paris Polisi'nin 07:45'te yaptığı yazılı açıklamada, başkent ve çevresinde toplam 51 gözaltı yapıldığı belirtildi.

???? À Caen, blocage réussi du périphérique en ce matin du 10 septembre



« Rejoignez-nous ! Bloquons tout pour faire dégager Macron », lance une manifestante sur place.



67 % des Français sont pour la démission du chef de l'État.#10septembre2025 pic.twitter.com/DdqJ7RGpJf — L'insoumission (@L_insoumission) September 10, 2025

LİSELER VE ŞEHİR İÇİ EYLEMLER YOĞUNLAŞIYOR

Sabah saatlerinde kırsallarda başlayan eylemler zaman içerisinde lise ve şehir merkezlerine kaydı. Le Monde ve AFP muhabirlerinin Paris'te gözlemlediği üzere, Henri-IV, Lavoisier, Lamartine, Voltaire, Claude-Monet ve Hélène-Boucher liselerinin önünde barikatlar kuruldu.

Lavoisier Lisesi önünde, "Zihinsel sağlığımıza önem veriyoruz" yazan pankartlar taşıyan yaklaşık yüz genç toplandı.

Hélène-Boucher Lisesi önündeki kalabalık ise Lavoisier Lisesi'ni işgal edenlerden daha da öfkeliydi. Le Monde'dan Violaine Morin'in aktardığına göre, maskeli protestocular ile polis arasında çatışmalar çıktı; barikatlar kuruldu, molotof kokteylleri atıldı, çöp konteynırları yakıldı. Polis, bütün bu olanların ardından protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Champs de bataille contre les CRS, qui protègent le ministère de l’Intérieur face aux lycéens, lors du blocus du lycée Hélène-Boucher à Paris, dans le cadre de la journée d’action “Bloquons tout” de ce 10 septembre 2025.#10septembre2025 #bloquonstout #10septembre pic.twitter.com/6YHx6fC6Nr — Adrien AdcaZz (@AdrienAdcaZz) September 10, 2025

Aynı saatlerde, Marseille'den Le Monde muhabiri Gilles Rof, kentteki CMA CGM kulesi önüne yürüyen bir grubun tramvay raylarına çöp konteynırları yerleştirerek ulaşımı aksattığını bildirdi.

BAKAN RETAİLLEAU'DAN İLK AÇIKLAMA

Öğle saatlerine doğru, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, kriz merkezinden bir açıklama yaparak ülke genelinde "200'e yakın gözaltı" ve "50 civarında barikat kaldırma operasyonu" gerçekleştirildiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Retailleau yaptığı açıklamada, protestoların "radikal sol hareketler" tarafından ele geçirildiğini belirterek, Rennes'de bir otobüsün yakılması ve Toulouse yakınlarında tren hattına yapılan sabotajı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Point presse à l’issue de la cellule interministérielle de crise. https://t.co/rMGHuoyX6d — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 10, 2025

Bu açıklamaların yapıldığı sırada, Rennes'den Le Monde muhabiri Benjamin Keltz'in aktardığına göre, şehirdeki çatışmalar son sürat sürüyordu; protestocular tarafından yakılan bir otobüsün infilak etmesi sonucu jandarma zırhlı araçlarını bölgeye sevk etti.

SENDİKALAR VE HALKTAN TEPKİLER

Zaman ilerledikçe sendika ve halkın tepkisi daha da sertleşmeye başladı. Paris'teki Gare de Lyon önünde Le Monde'dan Thibaud Métais'e konuşan CGT RATP Genel Sekreteri Bertrand Hammache, "Tüm eylemler önemlidir. Bugün gösterilen karşı duruşumuz da elbette ki mühim. Fakat asıl gücümüzü 18 Eylül'deki genel grevde göstereceğiz ve o günkü tepkimiz çok daha farklı olacak" diyerek sendikaların resmi eylem çağrısına odaklandığının altını çizdi.

Clermont-Ferrand görevli Le Monde muhabiri Camille Bordenet'e konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen Flo takma isimli bir protestocu, bir polis memuruyla diyalog kurmaya çalıştığını, ona "Sizin de Macron'un politikalarının kurbanı olduğunuzu biliyoruz. Siz de bizimle olsanız bu mücadeleyi iki günde kazanırız" dediğini belirtti.

Nice şehrinde bir kavşağı trafiğe kapayan grup ise sürücülerden beklenmedik bir destek gördü. Olay yerinde görevli France24 muhabirinin gözlemlediği üzere, kamyon şoförleri ve otomobil sürücüleri klakson çalarak protestoculara destek verdi.

SİYASİ GELİŞME VE DEĞERLENDİRME

Protesto gününün en çarpıcı siyasi gelişmesi, istifa eden Başbakan François Bayrou'nun yerine Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'nun atanması oldu. Lecornu, eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kendisine güvenip atamasını gerçekleştirdiği için Cumhurbaşkanı Macron'a teşekkür etti ve ülkenin istikrarı için canını dişine takacağını belirtti.

Muhalefet ise Sébastien Lecornu'nun atanmasına sert tepki gösterdi. Muhalefet partisi La France Insoumise Lideri Mathilde Panot, X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu atamayı "provokasyon" olarak nitelendirerek daha sonra aynı platform üzerinden "Macron'u kurtarmaya kalkan herkes onunla birlikte düşecektir" ifadelerini kullandı.

Nous alertons solennellement : tous ceux qui tenteront de sauver le soldat Macron tomberont avec lui.



Les insoumis ne se vendront jamais pour des places dans des ministères.



En attendant, demain #OnBloqueTout pic.twitter.com/oYcEO86Y6V — Mathilde Panot (@MathildePanot) September 9, 2025

Bruno Retailleau'nun açıkladığı son rakamlara göre, gözaltı sayısı 200'ü aştı. Ülke çapına yayılan protestolar Fransız siyasetindeki derin krizi ve toplumdaki öfkeyi bir kez daha gözler önüne sermiş durumda.