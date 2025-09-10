Fransa'da büyük isyan: Gözaltılar 200’ü aştı, 80 bin polis ve jandarma görevde

Fransa, 10 Eylül 2025 Çarşamba gününe, sosyal medyada "#BloquonsTout" (Her Şeyi Bloke Edelim) hashtagiyle örgütlenen grubun geniş çaplı protesto eylemleriyle uyandı. İstifa etmiş İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun açıkladığı üzere, olayları yönetmek ve blokajları engellemek için ülke genelinde 80 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Lise ablukaları, yol kapanları ve sokak çatışmaları yaşanırken, yetkililer 200'den fazla gözaltı bildirdi.

Fransa'yı saran eylemlerin ilk halkası şafak vakti başladı. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığına göre Rennes'de, siyah giysili ve maskeli yaklaşık 200 kişilik bir grup, şehrin kuzeyindeki bir metro istasyonu çıkışında ve güneydeki bir kavşakta barikatlar kurdu. Bu sıralarda Agence France-Presse (AFP) muhabirlerinin gözlemine göre ise Bordeaux'da bir tramvay deposu ve Paris'te 18. Bölge'deki bir otobüs deposu ile bazı yolları kısa süreliğine bloke edildi.

Caen'de organize olan topluluk ise bir viyadüğü ateş yakarak trafiğe kapattı. AFP'den alınan bilgilere göre Paris Çevre Yolu (Boulevard Périphérique) üzerinde, Porte de Clignancourt ve Porte de Bagnolet girişlerinde küçük gruplar trafiği kesmeye çalıştı; polis bu gruba müdahale ederek bir dizi gözaltı gerçekleştirdi. Paris Polisi'nin 07:45'te yaptığı yazılı açıklamada, başkent ve çevresinde toplam 51 gözaltı yapıldığı belirtildi.

LİSELER VE ŞEHİR İÇİ EYLEMLER YOĞUNLAŞIYOR

Sabah saatlerinde kırsallarda başlayan eylemler zaman içerisinde lise ve şehir merkezlerine kaydı. Le Monde ve AFP muhabirlerinin Paris'te gözlemlediği üzere, Henri-IV, Lavoisier, Lamartine, Voltaire, Claude-Monet ve Hélène-Boucher liselerinin önünde barikatlar kuruldu.

Lavoisier Lisesi önünde, "Zihinsel sağlığımıza önem veriyoruz" yazan pankartlar taşıyan yaklaşık yüz genç toplandı.

Hélène-Boucher Lisesi önündeki kalabalık ise Lavoisier Lisesi'ni işgal edenlerden daha da öfkeliydi. Le Monde'dan Violaine Morin'in aktardığına göre, maskeli protestocular ile polis arasında çatışmalar çıktı; barikatlar kuruldu, molotof kokteylleri atıldı, çöp konteynırları yakıldı. Polis, bütün bu olanların ardından protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Aynı saatlerde, Marseille'den Le Monde muhabiri Gilles Rof, kentteki CMA CGM kulesi önüne yürüyen bir grubun tramvay raylarına çöp konteynırları yerleştirerek ulaşımı aksattığını bildirdi.

BAKAN RETAİLLEAU'DAN İLK AÇIKLAMA

Öğle saatlerine doğru, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, kriz merkezinden bir açıklama yaparak ülke genelinde "200'e yakın gözaltı" ve "50 civarında barikat kaldırma operasyonu" gerçekleştirildiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Retailleau yaptığı açıklamada, protestoların "radikal sol hareketler" tarafından ele geçirildiğini belirterek, Rennes'de bir otobüsün yakılması ve Toulouse yakınlarında tren hattına yapılan sabotajı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Bu açıklamaların yapıldığı sırada, Rennes'den Le Monde muhabiri Benjamin Keltz'in aktardığına göre, şehirdeki çatışmalar son sürat sürüyordu; protestocular tarafından yakılan bir otobüsün infilak etmesi sonucu jandarma zırhlı araçlarını bölgeye sevk etti.

g0dvfkgxcaaveg5.jpeg

SENDİKALAR VE HALKTAN TEPKİLER

Zaman ilerledikçe sendika ve halkın tepkisi daha da sertleşmeye başladı. Paris'teki Gare de Lyon önünde Le Monde'dan Thibaud Métais'e konuşan CGT RATP Genel Sekreteri Bertrand Hammache, "Tüm eylemler önemlidir. Bugün gösterilen karşı duruşumuz da elbette ki mühim. Fakat asıl gücümüzü 18 Eylül'deki genel grevde göstereceğiz ve o günkü tepkimiz çok daha farklı olacak" diyerek sendikaların resmi eylem çağrısına odaklandığının altını çizdi.

Clermont-Ferrand görevli Le Monde muhabiri Camille Bordenet'e konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen Flo takma isimli bir protestocu, bir polis memuruyla diyalog kurmaya çalıştığını, ona "Sizin de Macron'un politikalarının kurbanı olduğunuzu biliyoruz. Siz de bizimle olsanız bu mücadeleyi iki günde kazanırız" dediğini belirtti.

Nice şehrinde bir kavşağı trafiğe kapayan grup ise sürücülerden beklenmedik bir destek gördü. Olay yerinde görevli France24 muhabirinin gözlemlediği üzere, kamyon şoförleri ve otomobil sürücüleri klakson çalarak protestoculara destek verdi.

g0d3fqywwaa6bcx.jpeg

SİYASİ GELİŞME VE DEĞERLENDİRME

Protesto gününün en çarpıcı siyasi gelişmesi, istifa eden Başbakan François Bayrou'nun yerine Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'nun atanması oldu. Lecornu, eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kendisine güvenip atamasını gerçekleştirdiği için Cumhurbaşkanı Macron'a teşekkür etti ve ülkenin istikrarı için canını dişine takacağını belirtti.

thumbs-b-c-4a2fe90140cbfa5ad5fa57ba89721a6e.jpg

Muhalefet ise Sébastien Lecornu'nun atanmasına sert tepki gösterdi. Muhalefet partisi La France Insoumise Lideri Mathilde Panot, X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu atamayı "provokasyon" olarak nitelendirerek daha sonra aynı platform üzerinden "Macron'u kurtarmaya kalkan herkes onunla birlikte düşecektir" ifadelerini kullandı.

Bruno Retailleau'nun açıkladığı son rakamlara göre, gözaltı sayısı 200'ü aştı. Ülke çapına yayılan protestolar Fransız siyasetindeki derin krizi ve toplumdaki öfkeyi bir kez daha gözler önüne sermiş durumda.

