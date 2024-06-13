Fransa'da büyük kriz çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da büyük kriz çıktı

Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden Fransa hastalık krizi patlak verdi.

2024 Avrupa Şampiyonası'na başlamasına saatler kala turnuvanın favori ülkelerinden Fransa'da büyük bir kriz çıktı. Takım kaptanı Kylian Mbappe'nin yanı sıra forvet oyuncularından Kingsley Coman iki gündür antrenmana katılmıyor.

25 yaşındaki Mbappe'nin takımdan ayrı olarak kapalı bir alanda bireysel çalıştığı açıklandı. 28 yaşındaki Coman da hastalığı nedeniyle idmanlarda yer almadı.

Defans oyuncularından Ibrahima Konate ile orta sahanın yıldızı Aurelien Tchouameni de antrenmanın ilk bölümüde takımla çalıştı, daha sonra kondisyoner eşliğinde çalışmalarına devam etti.

25 yaşındaki Konate soğuk algınlığı semptomları yaşarken, 24 yaşındaki Tchouameni ise Şampiyonlar Ligi Finali'nden kalma sakatlığının tedavisini sürdürüyor.

Fransa, EURO 2024'ün ilk maçında pazartesi günü Avusturya ile karşılaşacak. Fransa'nın, 21 Haziran'daki rakibi Hollanda, 25 Haziran'daki rakibi de Polonya olacak.

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