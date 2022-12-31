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Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak

Fransa'da tıbbi laboratuvarlar, 2 Ocak 2023'ten itibaren COVID-19 test sonuçlarına ilişkin bilgileri hükümete aktarmayacak.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:27
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Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak

Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak
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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkedeki tıbbi laboratuvar sendikaları yazılı açıklama yaparak Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Cnam) ile "diyaloğun tıkandığı" değerlendirmesinde bulundu ve 2 Ocak 2023'ten itibaren COVID-19'la ilgili verileri hükümete aktarmayacaklarını belirtti.

Söz konusu verilerin, hükümetin ülkedeki salgının gidişatını takip etmesi için gerekli olduğu kaydedildi.

Öte yandan hastalar, laboratuvarlarda COVID-19 testi yaptırmaya devam edebilecek.

Laboratuvarlar greve gidebilir

Sendikalar, bu adım yeterli olmazsa ulusal düzeyde uzun süreli greve gitmeyi ve COVID-19'a ilişkin işlemleri belirsiz süreliğine durdurmayı öngördükleri uyarısında bulundu.

Bu noktaya gelmek istemediklerinin altını çizen sendikalar, artık hükümetin sorumluluklarını üstlenme zamanının geldiğini vurguladı.

Salgın döneminde COVID-19 testleri nedeniyle karlarını artıran tıbbi laboratuvarlar, gelecek yıllarda kendilerinden istenen tasarruf miktarına itiraz ediyor.

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