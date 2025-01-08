Fransa’da Deschamps dönemi sona eriyor. 20 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazandırmıştı

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Fransa’da Deschamps dönemi sona eriyor. 20 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazandırmıştı

Fransa futbolunda bir dönem sona eriyor. Dünya Kupası’nı 20 yıl aradan sonra Fransa’ya kazandıran Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps takımdan ayrılma kararı aldı.

Fransa'ya 20 yıl sonra Dünya Kupası kazandıran teknik direktör Didier Deschamps, Milli Takım kariyerini noktalıyor.

56 yaşındaki çalıştırıcı, 2012 yılından beri yürüttüğü Fransa Milli Takımı teknik direktörlük görevine artık devam etmeme kararı aldı.

L'equipe'in haberine göre Fransız futbolunun efsanesi bugün kararını kamuoyuyla paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, Didier Deschamps'ın son turnuvası olacak.

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası ve 2021'de Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

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