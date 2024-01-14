Fransa'da dev kasırga alarmı verildi

Kaynak: AA
Fransa'da dev kasırga alarmı verildi
Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'nda bulunan La Reunion'da "Belal" adı verilen kasırga nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion'da olumsuz hava koşulları nedeniyle alarma geçildi.

La Reunion'a yaklaşan Belal Kasırgası nedeniyle alarm seviyesi yerel saatle 20:00'den itibaren "kırmızı"ya yükseltildi.

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La Reunion yetkilileri, hızı saatte 250 kilometreye ulaşan Belal Kasırgası'na karşı alınan tedbirler kapsamında adadaki havaalanının yerel saatle 16.00'dan itibaren uçuşlara kapatılacağını belirtti.

870 bin kişinin yaşadığı ada sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

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