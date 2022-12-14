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Katar'da kankaların savaşı: Mbappe Hakimi'ye karşı

Fransa Fas Dünya Kupası yarı finali ilginç bir düelloya sahne olacak.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:20
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Fransa'da dost, Katar'da rakip

Katar'da kankaların savaşı: Mbappe Hakimi'ye karşı
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Paris Saint Germain formasıyla Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geldiklerinde omuz omuza duruyorlar.

Saha dışında birlikte takılıyorlar hatta birlikte tatile bile gittiler.
Ancak bu akşam El Beyt Stadı'nda düdük çaldığında tüm bunlar değişecek.

En az 90 dakika boyunca, Fransa'dan Kylian Mbappe ve Fas'tan Achraf Hakimi, Dünya Kupası finalinde yer almak için birbirlerini yenmeye can atan ezeli rakipler olacak.
Kylian Mbappe sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Maalesef onu çok üzeceğim" dedi.
Hakimi'nin cevabı gecikmedi, "Mbappe'yi parçalayacak kadar seviyorum" diye espri yaptı.

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