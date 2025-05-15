Fransa’da enflasyon oranı değişmedi

Fransa’da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 0,8 seviyesinde sabitlendi. Bu oran, Şubat 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor. Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon oranı son üç aydır değişiklik göstermedi. Enflasyondaki bu durgunluk, başta enerji fiyatlarındaki düşüş olmak üzere bazı temel kalemlerde yaşanan gerilemeyle bağlantılı.

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ENERJİ VE ÜRETİMDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Enerji fiyatları Nisan ayında yüzde 7,8 oranında geriledi. Bu, Mart ayında kaydedilen yüzde 6,6’lık düşüşün ardından enerji cephesindeki ikinci büyük azalma olarak kayıtlara geçti. Özellikle petrol ürünleri ile elektrik fiyatlarındaki gerileme dikkat çekti. Ayrıca, imalat ürünlerinde de yüzde 0,2 oranında deflasyon yaşandı. Bu düşüşler, genel enflasyonu baskılayan temel unsurlar arasında yer aldı.

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GIDA VE ULAŞIM ENFLASYONU YÜKSELİYOR

Buna karşın, gıda fiyatları Mart ayındaki yüzde 0,6’lık artıştan sonra Nisan ayında yüzde 1,2 oranında yükseldi. Bu durum, hane halkı üzerindeki baskının hafiflememesine neden oldu. Hizmet sektöründeki fiyat artışı ise yüzde 2,4’e çıktı. Mart ayında bu oran yüzde 2,3’tü. Özellikle ulaşım kalemindeki fiyat artışları, başta uçak biletleri olmak üzere, hizmet enflasyonunu yukarı taşıdı.

Çekirdek enflasyon oranı, yani gıda ve enerjinin dışarıda bırakıldığı hesaplama, Nisan ayında yüzde 1,3 seviyesinde sabit kaldı. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,6 oranında artarak Şubat 2024’ten bu yana en yüksek aylık artışı gösterdi. Bu oran, INSEE’nin ön tahmini olan yüzde 0,5’i bir miktar aştı.

Avrupa Birliği uyumlu enflasyon verileri ise Nisan ayında yüzde 0,9 olarak açıklandı. Bu oran da önceki tahmin olan yüzde 0,8’in hafif üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun düşük seyretmesine rağmen, gıda ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının tüketici üzerindeki etkisi devam ediyor.