Fransa’da FC Rouen takımını Türk iş insanı Tarkan Ser satın aldı

1899 yılında kurulan ve tarihi başarılarıyla tanınan kulübün yeni sahibi, Fransa'da büyük bir heyecan yarattı. FC Rouen taraftarları, maç öncesinde “Merci Tarkan Ser” pankartı açarak Türk bayraklarıyla teşekkür etti. Taraftarlar, “Turquie” diye tezahürat yaparak Tarkan Ser'e olan desteklerini dile getirdi.

LILLE İLE OLAN KUPA MAÇINDA 1-0'LIK MAĞLUBİYET

Önceki gün, Fransa'nın istikrarlı kulüplerinden Lille ile oynanan kupa maçında FC Rouen, mütevazi kadrosuyla mücadele etmesine rağmen 1-0’lık skorla mağlup oldu. Ancak Tarkan Ser, kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada önemli olanın takımın istikrarını sürdürmek olduğunu belirterek, hakem hatalarının mağlubiyette etkili olduğunu ifade etti.

FRANSA'DA GLOBALLEŞME VE LİGUE 1 HEDEFİ

Tarkan Ser, Fransa'daki yatırımlarının bir parçası olarak FC Rouen’ı yeniden üst seviyelere taşımayı hedeflediğini söyledi. "Ülke futbolumuzun kalıcı hale gelmesi için önce globalleşmek gerek" diyen Ser, kulübün şu anda 20 binin üzerinde taraftarı olduğunu ve hedeflerinin Ligue 1'de mücadele etmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, dünya futbolunda izlenebilir ve yetenekli bir kadro oluşturmayı amaçladığını belirtti.

FC ROUEN'IN EFSANE GÜNLERİNE DÖNMEK

Tarkan Ser, kulübün geçmişte çok başarılı oyuncular yetiştirdiğini hatırlatarak, FC Rouen’ı eski efsane günlerine geri getirmeyi planladığını açıkladı. Alt yapıya önem verileceğini ve gelecekte dünya çapında yetenekli oyuncuların yetişmesine odaklanılacağını ifade etti.