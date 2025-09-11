Fransa'da gözaltı sayısı 473'e yükseldi

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) gösterilerine 175 bin kişi katılırken, gözaltına alınan kişi sayısı 473'e yükseldi.

Fransa'da hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarında gözaltına alınanların sayısı 500'e yaklaştı. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolarda 473 kişinin gözaltına alındığını belirterek, gözaltıların 203'ünün başkent Paris'te gerçekleştirildiğini aktardı. Bakanlık, gözaltına alınan 339 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık, ülke genelindeki gösterilere 175 bin kişinin katıldığını ifade ederek, 550 eylem ve 262 barikat protestosu düzenlendiğini aktardı. Bakanlık, protestolarda "çok sayıda radikal aktivistin" bulunduğunu ve kamu düzenini bozduklarını açıkladı.

