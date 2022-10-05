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Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek

Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 22:12
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Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek

Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
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Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek.
 
Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek.
 
Su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat ​​​​​​ devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek.
 
Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

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