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Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi

Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin grev çağrısıyla çok sayıda uçuş iptal edildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:00
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Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi

Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi
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Fransa'da Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliği'nin (SNCTA) çağrısıyla hava trafik kontrolörleri greve gitti.

Hava trafik kontrolörleri, gelecek yıllarda emekliliğe ayrılacak işçilerin yerine yeni personel alımlarıyla ilgili hızla adımlar atılmasını ve enflasyona karşı ücretlerin yükseltilmesini talep ediyor.

Grev nedeniyle, Türk Hava Yollarının (THY) da aralarında bulunduğu farklı hava yolu şirketleri, Fransa'ya çok sayıda gidiş-dönüş uçuşu iptal etti.

Paris Charles De Gaulle Havalimanı'nın diğer günlere göre daha az kalabalık olduğu gözlemlenirken havalimanındaki sefer panolarında hava trafik kontrolünde ulusal grev nedeniyle birçok gecikme ve sefer iptali beklendiğine işaret edildi.

Paris havalimanında eşiyle Dubai uçuşunu bekleyen Ashlee, Avrupa turundan sonra Avustralya'ya dönmek üzere Paris'te planlanan sabah 11.25'teki Dubai uçuşlarının iptal edildiğini mesaj bildirimiyle öğrendiklerini söyledi.

Ashlee, hava yolu şirketiyle iletişime geçtiklerinde ilk etapta kendilerine 20 Eylül'e sefer bulunduğunun belirtildiği, ardından şirketin 6 saat sonra tekrar mesajla iletişime geçerek bugün 15.25'te sefer bulunduğunu bildirdiğini aktardı.

Gabon'dan Paris'e, Kamerun ve Senegal aktarmalı uçuşlarla gelen Merphy, Senegal'in başkenti Dakar'da, Paris uçuşundan 30 dakika önce gerekçe belirtilmeden uçuşun 2 saat ertelendiğinin bildirildiğine değindi.

Norveç'in başkenti Oslo'dan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek üzere Paris'ten transit uçuş yapan Manal, 16.45'teki uçuşlarının iptal edildiğini ve yarına kadar sefer bulunmadığını söyledi.

Manal, bu nedenle otel rezervasyonu yapmaları gerektiğini söyleyerek "Yarın, uçuşumuz var inşallah" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Twitter'da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, grev nedeniyle ciddi gecikmeler ve uçuş iptallerinin beklendiğini belirmişti.

Fransız Hava Yolları şirketi Air France ise 16 Eylül'deki kısa ve orta mesafe seferlerinin yalnızca yüzde 45'ini, uzun mesafe uçuş seferlerinin yüzde 90'ını gerçekleştireceğini bildirmişti.

Air France, enflasyona karşı çalışanlarına ekimde 1000 avroluk prim ödeyeceğini ve gelecek aylarda kademeli olarak maaşlarda yüzde 5'lik zam yapacağını aktarmıştı.

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