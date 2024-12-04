Fransa'da hükümet güven oylamasını 574'e karşı 331 oyla kaybetti. Fransa'da hükümet düştü. Oluşacak krizin yankıları başladı.

Başbakan Gabriel Attal liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti ve istifa etmek zorunda kaldı. Hükümetin düşmesindeki temel etken, muhalefetin birleşerek mali planlar üzerindeki anlaşmazlıkları artırması ve güvensizlik oylamasını tetiklemesi oldu.

FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ KRİZ BAŞLADI!

Sol ittifak partilerinin, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin desteğiyle hükümeti düşürmek için kilit bir rol oynadığı bildiriliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni bir hükümet kurmak için görevlendirme yapması bekleniyor. Ancak bu süreçte ciddi siyasi belirsizlik yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, ülkede ekonomik riskleri de gündeme getirdi. Maliye Bakanı Antoine Armand, bütçenin onaylanmamasının Fransa'nın kredi notunu düşürme riski taşıdığını ve ekonomik kaosa yol açabileceğini söyledi. Ülkedeki bu siyasi kriz, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.