6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor

Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor

Fransa'da yaşanan enerji sıkıntısı hükümette tren sayısını azaltma yönünde karar almasına sebebiyet verdi. Tren seferlerinde ciddi şekilde azaltma senaryoları üzerinde çalışıldığı belirtilirken, elektrik tüketimi üzerinden bir kazanım elde etmek için trenleri azaltma talebi tepkiyle karşılandı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:21
Takip Et

Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor

Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
+
Aa
-

Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi.

"Yukarıdan gelen talimattan şirket mensuplarının şoke oldukları" kaydedilen haberde, bir şirket yetkilisinin, "Aslında ulaşım planı yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış durumda. Ne daha fazla, daha az." açıklamasına yer verildi.

Haberde, SNCF yöneticilerinin tüm senaryoları göz önünde tutsalar, hiçbir durumu göz ardı etmeseler de her halükarda hükümetin taleplerine uyum sağlamayı önceleyeceklerini aktardığı kaydedildi.

SNCF şirketinin, günlük 1000 Yüksek Hızlı Tren (TGV), 14 bin Bölgesel Ekspres Taşımacılık (TER) filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerjinin, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine denk geldiğine dikkat çekilen haberde, bunun başkent Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazla olduğuna işaret edildi.

EK ÖNLEMLER ALINMADAN UYGULANMASI ZOR BİR SENARYO

Haberde, SNCF yetkililerinin, hükümetin şirketlere "çalışanlarına uzaktan çalışma zorunluluğu getirme" gibi ek önlemler almadan, elektrik tüketimi üzerinden bir kazanım elde etmek için trenleri azaltma talebini anlamakta güçlük çektiğine vurgu yapıldı.

Aksi durumda istasyonlarda uzun kuyruklar, tıka basa trenler ve her gün dert yanan demir yolu idarecileri gibi sorunların baş göstereceği uyarısı yapıldı.

Haberde, yeni atanan Ulaştırma Bakanı Clement Beaune'un, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz taşımacılığı yapan şirketlere kış dönemi için tasarruf planlarını hazırlamaları için talimat gönderdiği hatırlatıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre, SNCF tasarruf kapsamında aldığı bir dizi tedbire rağmen şu an elektriğe yıllık yaklaşık 400 milyon avro harcıyor.

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
1
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
2
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
4
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
5
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
6
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
﻿Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı. Paranın gözü kör olsun
7
﻿Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı. Paranın gözü kör olsun
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Beykoz Üniversitesi personel alacak
﻿Beykoz Üniversitesi personel alacak
﻿Beykoz Üniversitesi personel alacak
﻿Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
﻿Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
﻿Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
﻿Yüksek tansiyonu 12.8'e sabitliyor. İşte o besinler
﻿Yüksek tansiyonu 12.8'e sabitliyor. İşte o besinler
﻿Yüksek tansiyonu 12.8'e sabitliyor. İşte o besinler
﻿Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün
﻿Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün
﻿Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün
﻿Nadal ABD'de son 16'yı göremedi
﻿Nadal ABD'de son 16'yı göremedi
﻿Nadal ABD'de son 16'yı göremedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.