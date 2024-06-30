Fransa’da ilk tur oylama başladı

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfusa sahip Fransa'da, 49,5 milyon seçmen, 5 yıl boyunca Ulusal Meclis'te temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidiyor. Oylama işlemi Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Büyükşehirlerden Paris gibi yerlerde ise oy verme süresi 20.00'ye kadar uzatılacak.

Seçimde 4 bin 9 milletvekili adayı yarışıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tura katılma hakkı kazanacaklar. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için ise parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasının ardından tahmini sonuçlarını açıklamaya başlarken, resmi sonuçların ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

Seçim yarışında, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi lideri Eric Ciotti ve bazı Cumhuriyetçi adaylarla ittifak yapan aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi dikkat çekiyor. Aşırı sağın galibiyetinden endişe duyan sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ile Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı da seçimde önemli aktörler arasında yer alıyor.